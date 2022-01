¡Otra noche en la WWE! Bad Bunny regresa al ring de Royal Rumble

El cantante puertorriqueño fue noticia dos veces en una sola semana. Primero anunció su Tour 2022 en el que visitará grandes estadios como el Azteca o el BBVA, también estuvo presente en el Royal Rumble de WWE, donde entró en el número 27 y de inmediato atacó a Sheamus.

Bad Bunny se lanzó desde la tercera cuerda en contra del Guerrero Celta y posteriormente le aplicó un Canadian Destroyer a Riddle. Una vez que se incorporó, el cantante eliminó de la contienda a Sheamus.

BUNNY DESTROYER!!!#RoyalRumble @sanbenito pic.twitter.com/d8qWzXLZNC — WWE (@WWE) January 30, 2022

Bad Bunny fue ayudado por Rey Mysterio y él le correspondió al ponerle a modo a Dolph Ziggler para castigarlo con el 619. El cantante sacó a Ziggler de la contienda y luego intentó eliminar al mexicano, aunque no tuvo éxito.

Fue en la edición del año pasado la primera vez que se pudo ver a Bad Bunny en los cuadriláteros de la WWE. Aquella ocasión cantó su tema Booker T, además de que se le vio en varios segmentos de backstage.

F5 TO BAD BUNNY!!!#RoyalRumble @BrockLesnar @sanbenito pic.twitter.com/qVEZBPIjrA — WWE (@WWE) January 30, 2022

El puertorriqueño fue buscado por The Miz, a quien despreció y eso le costó que The Awesome destruyera el set de su DJ cuando le tocó salir a la batalla real. Bunny no tomó a bien la situación y salió a reclamarle al luchador.

La distracción provocó que Damian Priest eliminara de la contienda a Miz y Morrison y ese momento fue aprovechado por “San Benito” para lanzarse desde la tercera cuerda.

pic.twitter.com/8J7RftmclD — ☀️🌊 (@sanbenito) March 30, 2021

A partir de entonces se comenzó a construir una historia que llegó a su final en la WrestleMania, cuando junto a su compatriota enfrentó a los dos rivales. En esa noche en Tampa, Florida, Bad Bunny se lució en el encordado luego de tres meses de arduo entrenamiento en el Performance Center, por si fuera poco aplicó un Canadian Destroyer que quedó en la memoria de los aficionados del wrestling.

Publicado originalmente en ESTO