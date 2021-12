Bad Bunny se queda con la corona de lo más escuchado de Spotify en 2021

Para sorpresa de muy pocos, Spotify dio a conocer que Bad Bunny repitió este año como el artista con más reproducciones a nivel mundial, al igual que en México.

Con el fin del 2021 cada vez más cerca, el servicio de streaming dio inicio hoy su campaña Mi Spotify en 2021, donde da a conocer lo más escuchado en la plataforma a lo largo de los últimos 12 meses, lugar que por segundo año consecutivo ocupó el reggaetonero Bad Bunny.

Bad Bunny se apodera de Spotify en 2021

De acuerdo con la plataforma, el puertorriqueño acumuló 9 mil 100 millones de reproducciones a lo largo del 2021, seguido por Taylor Swift y el fenómeno del k-pop BTS. El top 5 lo completaron los cantantes canadienses Drake y Justin Bieber.

Al logro de Bad Bunny al mantenerse al frente de las preferencias entre los usuarios del servicio de streaming, hay que sumarle que San Benito no lanzó un disco nuevo en este año, a diferencia de Taylor Swift, Drake y Justin Bieber.

Por otro lado, la sorpresa vino en la canción con más reproducciones a nivel mundial, donde Olivia Rodrigo consiguió mil 100 millones de reproducciones para su canción drivers licence. Además, en el cuarto lugar de esta sección, Rodrigo repitió con el tema good 4 you.

El segundo puesto fue para Lil Nas X con su canción MONTERO (Call Me By Your Name), que se volvió viral este año. Le siguió Justin Bieber y KID LAROI, con STAY, y Dua Lipa cerró los cinco primeros lugares con Levitating.

El top de Spotify en México

En el caso de México, el reggaeton se llevó los primeros lugares en las preferencias del público. Bad Bunny encabezó de nuevo la lista, seguido de J Balvin y Rauw Alejandro; el top 5 lo cerraron Christian Nodal y Luis Miguel.

La lista fue muy similar en el caso de las canciones más escuchadas: DAKITI de Bad Bunny se quedó con la corona, y Todo de ti, de Rauw Alejandro, fue detrás de ella. En este caso, Christian Nodal consiguió adelantar posiciones a lado del rapero Gera MX, con el tema Botella tras botella.

En la quinteta repitió Bad Bunny en el cuarto lugar, con Yonaguni, y cerró la lista Karol G, con BICHOTA.

Por separado, las mujeres más escuchadas en México estuvieron lideradas por Karol G y el empuje que le dió su nuevo disco "KG0516". La siguieron Dua Lipa, Shakira, Danna Paola –la única mexicana en la lista– y Ariana Grande.













