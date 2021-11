Gepe: Homenaje indie al mainstream

Quienes conocen a Gepe desde mediados de la década antepasada, cuando salió de su natal Chile para presentar discos como Gepinto (2005) y Hungría (2007), se hicieron -o nos hicimos- la idea de un cantautor introspectivo y más bien tímido que se abría paso con canciones profundas y entrañables.

Con el paso del tiempo y con la llegada de sus siguientes discos, Daniel Riveros, como realmente se llama, mostró un crecimiento musical en el que cabían más ritmos e influencias, aunque siempre dentro de esa corriente que conocemos como indie o música independiente.

Por ello, nos sorprendió que el artista lanzara este año un nuevo disco, pero no de canciones propias, sino de versiones de artistas que poco tienen que ver con la música alternativa que asociamos con él -categoría en la que por cierto, recibió una nominación en los premios latin grammy 2021, por “Confía”, una canción a dueto con Vicentico.

En este caso, el artista rinde un homenaje a canciones popularizadas por artistas como Chayanne, Shakira y Juan Luis Guerra, en Fe; un disco de versiones que él mismo define como “de canciones que me parecen relevantes, tanto para describir el cancionero latinoamericano como las canciones que son importantes para mí, a nivel personal por muchas razones”.

Así que la decisión de incluir principalmente artistas muy conocidos fue totalmente consciente, como el músico cuenta en entrevista con El Sol de México:

“Son simplemente buenos artistas, con buenas canciones. Más allá de que sean súper famosos y súper mainstream, yo creo que son artistas elegantes, a los que uno termina oyendo igual... Para mí es tanta la influencia de Julieta Parra como la de Juan Gabriel, Chayanne y Shakira, porque todos son inevitables de escuchar”, asegura.

Y es que, como argumenta, se trata de canciones que siempre están sonando en el entorno, en cualquier auto que va pasando o en la casa de cualquier vecino:

“Ese es un fenómeno que me encanta, porque (la música) entra de forma inconsciente. Aunque yo hubiera puesto artistas que fuesen más lógicos de alguna manera por mi repertorio, sería un trabajo más consciente, y yo prefiero irme al lado más inconsciente, de esos artistas que a lo mejor no elegí escuchar, pero que al final terminé escuchando”, añade.

Otra sorpresa que arroja este mini álbum es que no incluye ninguna versión de un artista chileno. Salvo el título del disco, que es un guiño a una de las canciones más emblemáticas de Jorge González (Los Prisioneros), decisión que también fue premeditada.

Además, unos días después del lanzamiento del disco, el artista lanzó una versión extendida del mismo, al que le agregó dos tracks de cantantes mexicanas: “Ahora” de Ana Gabriel y “Lento”, de Julieta Venegas, como un regalo especial para su público de este país.

¿Es complicado hacer una versión de una canción tan popular y salir bien librado? Porque parece que mientras más popular es una canción, más intocable se vuelve.

Exacto, es un súper desafío. Por eso hay muchas canciones que quedaron fuera, como “El Día de mi Suerte”, de Héctor Lavoe, con la que no pudimos... Esa canción no es tan compleja melódicamente, pero sí me parece que es un tema insuperable, o por lo menos yo no pude hacerla. Hay que reconocer eso, para poder dejarla de lado, aunque me hubiera fascinado interpretarla. Lo mismo que alguna de Juan Gabriel… Aunque ya tengo un cover de Juan Gabriel, que quizá saque después. Pero sí, son artistas difíciles con canciones difíciles, no por la complejidad de la composición, sino por la interpretación, por lo que significan, por cómo han trascendido en el tiempo, etcétera. Pero yo creo que las que están en este disco mantienen la idea original, o que son reconocibles para la gente, pero al mismo tiempo llevan mi estilo. Siento que eso era algo necesario.

Hablando de mantener la idea de la original, he escuchado opiniones que consideran que algunas de estas versiones quizá no tienen la pasión o incluso la furia de algunas de las originales. ¿Será precisamente por esa decisión de que tuvieran también tu estilo?

Claro, es que hay canciones como por ejemplo “Rimas pa’ seducir”, de Cultura Profética, que las desnudamos, les sacamos un montón de cosas y quedaron en la interpretación más básica, con guitarra y voz, a pesar de que tengan arreglos súper importantes... No sé, son ejercicios. Tampoco hay un arreglo que sea tan experimental ni mucho menos, pero son versiones bien personales de esas canciones.

“Más un consumidor de música que músico”

Como buen consumidor de música, Gepe nunca ha ocultado su afición por las canciones de otros artistas, algunas de los cuales ha homenajeado en sus conciertos, interpretando temas de bandas como Soda Stereo, La Ley, Café Tacvba y Pet Shop Boys, sobre los cuales recuerda:

“Sí, qué antigua (su versión de “Domino dancing”). Claro, me encantan los covers, siempre he estado en eso y siempre lo he creído importante; me considero más un consumidor de música que músico. En ese sentido, Pet Shop Boys fueron parte fundamental para mí de lo que se entiende como una canción pop y de sofisticación”.

¿Alguno de los autores de estas canciones ya escucharon estas versiones?

Yo creo que sí, bueno… Al menos nadie se ha quejado hasta ahora… Pero no me han dicho nada. Sobre la de Juan Luis Guerra, Alex Cua, quien cantó conmigo esa canción, se se la mandó a Juan Luis y creo que le puso un dedo hacia arriba, aunque yo no he recibido directamente algún mensaje.

Destaca que este disco de versiones es como un paréntesis o un respiro entre su álbum anterior Ulyse (2020) y su siguiente disco, que ya está comenzando a preparar.

“Como vino la pandemia y no se podía tocar en vivo, procuramos seguir sacando cosas, no para reemplazar los conciertos, pero sí para seguir haciendo cosas y mantenernos en el radar del público. Por supuesto que este disco de covers no hubiese aparecido si no hubiese habido una pandemia, ya que fue un trabajo que realizamos durante todo el tiempo de cuarentena”, apunta.

Sobre el nuevo material, cuenta que una de las cosas que estuvo haciendo durante su reciente visita a México fue buscar canciones o realizar asociaciones con otros compositores para ver qué surge, algo que es nuevo para él:

“Eso es algo que yo no había hecho antes, yo sólo trabajaba en solitario, pero ahora me junté con Daniel Aguilar, Alex Ferreira y otros... Aún me quedan más personas por ver, pero esos son los que he visto hasta ahora. Hemos buscado canciones y colaborar, y hasta ahora se han dado cosas bien bonitas”.

Sin embargo, aclara que no necesariamente esas colaboraciones formarán parte de su nuevo disco:

“Puede que esas canciones se vayan a usar... o no. Lo que quería hacer primero era ver si era posible hacerlo, ya que siempre fui muy celoso, como muchos autores, a quienes les gusta tener el control total o intimidad en ese momento creativo. Yo pensaba que no podía ceder en eso, pero ahora en estos primeros intentos todo fue muy bonito y me di cuenta que sí puedo hacerlo en conjunto con otros compositores. Hay un par de canciones que valen la pena de ahí, pero no podría decirte que todas estarán en el próximo disco”.

¿Y en términos musicales, ¿hay algo más que te llame la atención o que quieras explorar actualmente?

Sí, la música antillana, que de alguna manera, si la alentas un poco, queda como samba argentina, muy bonito.

Gracias, Gepe. Antes de terminar, háblanos de lo que tocaste en la sesión de Normal… Desde la Redacción?

Hice un recuerdo del 2007 con una canción que se llama “Celosía”, luego uno de los covers junto al sistema de sonido que tengo, y también otro semi recuerdo del tiempo medio del disco GP, del año 2012.

