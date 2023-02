No soy una víctima: Pamela Anderson narra su historia en documental de Netflix

Pamela Anderson estrenó su documental en Netflix, el pasado 31 de enero, que retrata la historia de su vida en “Pamela Anderson: A love story”, basado en las revelaciones desconocidas que hace en su libro autobiográfico “Love, Pamela” que salió a la luz de manera paralela.

Anderson de 55 años, contará cómo fue su experiencia al ser catalogada como un símbolo sexual en la época de los 90, pero también como su personalidad estaba alejada del estereotipo de la "rubia tonta", pues siempre tomó decisiones por ella misma y tuvo visiones positivas de su contexto que la ayudaron a superar diversas dificultades en su vida, y cómo a pesar de haber sido víctima de chistes misóginos sobre su apariencia, nunca se sintió una víctima.

“Hay más en mí que eso...No soy una víctima, y no soy la damisela en apuros. He tomado mis decisiones en mi vida. Algunas, obviamente, fueron hechas para mí, pero siempre he sido capaz de encontrarme a mí misma de nuevo... No me importa lo que la gente piense porque es la única opción que tengo. Si me importara lo que la gente piensa, no estaría aquí”, expresa la celebridad en el audiovisual.

Pamela Anderson entre la misoginia y la sexualización

Tanto el libro “Love, Pamela”, como el documental “Pamela Anderson: A love story”, están elaborados con una estrecha colaboración con sus hijos Brandon Thomas Lee y Dylan Lee, que nacieron a partir de su relación con el músico Tommy Lee.

Por lo que se espera que su biografía sea lo más transparente y honesta posible, según lo dicho por la propia Anderson.

Uno de los temas que será tocado es cómo la actriz lidió con la imagen de la “rubia norteamérica” que la sexualizó en la industria de Hollywood.





Anderson narra un evento relacionado con Silvester Stallone que le habría ofrecido un auto de lujo para salir con él.

Sin embargo, ella no aceptó la propuesta, pues siembre deseo salir con alguien y sentirse enamorada.

Las declaraciones de Pamela sobre su vida ya han generado incomodidades, tanto así, que los representantes de Stallone se pusieron en contacto con el periódico New York Post para negar la acusación.

“La declaración [...] atribuida a mi cliente es falsa y fabricada. Stallone confirma que nunca hizo ninguna parte de esa declaración”, dijo el equipo del actor.

Una mujer resiliente

Otro momento de su vida que será contado desde la perspectiva de Pamela, es cómo afrontó el momento en que un video sexual se hizo público, mientras ella se encontraba embarazada de su primer bebé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)

De acuerdo con una entrevista realizada por la revista Vogue, la protagonista de "Guardianes de la Bahía" dijo que su autoestima no podía depender del público y se refugió en la esperanza que le provocaba su maternidad.

“No puedo ir a ninguna parte, me dije. Tengo niños. Tengo dentro de mí un bebé que siente todo lo que yo siento. Debo encontrar esperanza para él. Así que, en cierto sentido, fue una elección fácil. Eso es lo que nos mantuvo vivos”, dijo Anderson.

“Mi vida ha sido mucho más significativa que un video sexual”, dijo Anderson en una entrevista para Variety.

Otras anécdotas difíciles que conformaran el retrato de una de las mujeres más reconocidas en Estados Unidos, será el abuso sexual que sufrió a los 12 años y la violencia doméstica en la que fue víctima de su padre y de una niñera, cuando tenía cuatro años.

Pamela Anderson: A love story”, también mostrará el proceso de escritura de sus memorias, su participación en el musical de Broadway, "Chicago" y la relación con sus hijos.