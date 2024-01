Paola Suárez ya se recupera en casa tras golpiza: "Quiero que esto termine"

Paola Suárez ya se recupera en su casa luego de haber sido dada de alta del hospital en el que estuvo internada por la golpiza que recibió por parte de su prometido Jesús Castro Gómez.

A través de sus stories de Instagram, la integrante de "Las Perdidas" confesó que creía que todo lo que había pasado era un sueño, pero que al despertar este día se dio cuento que lamentablemente no era así.

"Hola, ¿cómo están?, soy su amiga Palomita Suárez, pues vean como estoy. Hoy es viernes 12 de enero y me voy despertando. Pensé que todo esto era un sueño, pero pues sí, sí esta pasando".

Sobre su condición de salud, la influencer explicó que trae una férula en la nariz pues se la tuvieron que acomodar tras el gople que recibió y que estará unas semanas con ella: "Traigo una férula porque me acomodaron la nariz voy a estar 10 días así".

Así fue como la influencer apareció en su departamento tras ser dada de alta. | Foto: Instagram @paolitasuarez28

Asimismo, señaló que su ojo derecho no está tan afectado como su ojo izquierdo, que fue el que estuvo apunto de perder y que aun tiene un derrame.

"El ojo derecho no está tan afectado como el otro, traigo como pura sangre molida".

Detalló que trae muchos golpes en la cabeza y que incluso, se marea muy rápido, sin embargo, sobre su situación emocional, Paola se sinceró con sus fans y les dijo que se sentía muy mal de tan solo pensar que una persona que ella quiere mucho fue capáz de hacerle esto.

Entre lágrimas, finalmente confesó que esperaba esta situación terminara pronto.

"Traigo muchos golpes en la cabeza, me mareo de repente cuando me paro y espero que esto pase rápido. Me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería, no se ya que pensar.

"Solamente quiero que termine ya, porque me siento muy mal. Cuídense mucho", concluyó.