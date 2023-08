Polémica de Yahritza y su Esencia alcanza a Banda MS tras anunciar colaboración

Usuarios de redes sociales siguen sin disculpar a Yahritza y su Esencia tras viralizarse un video con sus críticas a la comida mexicana, así se demostró este martes, luego que la Banda MS anunciara una colaboración con la agrupación de regional mexicano originaria de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, la Banda MS publicó un video en donde el vocalista, Alan Manuel y Yahritza, cantan una estrofa de "Quédate conmigo", la canción que próximamente lanzarán a través de todas las plataformas musicales.

Critican a la Banda MS por colaborar con Yahritza y su Esencia

La Banda MS ha recibido decenas de críticas tras el anuncio de la colaboración musical con Yahritza y su Esencia. Los fans de los intérpretes de "El color de tus ojos" y "Me vas a extranar" les reprecharon trabajar con los artistas nacidos en Washington, EU.

Varios usuarios de Instagram pidieron cancelar también a la Banda MS por darles publicidad a los chicos que se "burlaron" de México con sus declaraciones.

"Dale un like si estás de acuerdo en cancelar todos los grupos que apoya a Yahritza y su ped*rra esencia", "¿Qué estas queriendo decir MS, que quieres que también te cancelen por apoyarla?, "No le gusta México, pero si hacer lana con su música regional...Que poca m" y "¿Por qué van a colaborar con una persona que no respeta ni valora a nuestro país?", fueron algunas de los comentarios negativos que recibió la noticia.

¿Quiénes son Yahritza y su Esencia?

Yahritza y Su Esencia es un grupo conformado por tres jóvenes que recientemente se hicieron famosos tras decir que la comida de Washington es mejor que la de México, lo cual despertó la ira de muchos.

Yahritza y Su Esencia es una banda en ascenso encabezada por la joven de 15 años Yahritza, una estrella de Tik Tok que toca música regional junto a sus hermanos Armando y Jairo.