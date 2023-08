Post Malone hace feliz a un niño y le regala su guitarra de 5 mil dólares durante concierto 

Post Malone lo dio todo durante su concierto en Tampa, Florida, de este martes, pero no satisfecho con eso quiso darle un extraordinario regalo a un fan de 11 años, así que bajó del escenario y simplemente le dio su guitarra.

El artista comenzó a dar autógrafos cuando se encontró con Winter, un pequeño fan que tenía en rostro falsos tatuajes que son característicos de Malone. En ese momento le dijo que si le entregaba su guitarra debía prometer que la cuidaría mucho.

De inmediato el niño dijo que sí emocionado y la estrella subió de nuevo al escenario para recoger su instrumento que vale aproximadamente 5 mil dólares, el cual también firmó, haciéndolo todavía más valioso.

🎶There ain’t no angels in this world🎶



Except for Post Malone 🖤✌️✌️ pic.twitter.com/tUh49ojHgC — Post Malone Crew (@ThePostyCrew) August 2, 2023

La madre de Winter, Jenn , dijo a TMZ que su hijo es un gran fanático de Post, al igual que su otra hija, Brooklyn, por lo que ya habían asistido en familia a cinco espectáculos de él donde vieron que regalaba guitarras rotas, pero nunca algo así.

Winter ahora tiene algo muy preciado de su ídolo, por lo que aseguró al mismo medio que enmarcaría la guitarra para poderla tener colgada en su recámara, así que nunca la vendería.

Mientras tanto su hermana Brooklyn, que lo acompañaba, no se fue con las manos vacías, pues se quedó con la playera y los calcetines de Malone.