Ahorita no, joven: Bad Gyal batea a Rauw Alejandro en pleno concierto en Puerto Rico [Video]

El paso de Rauw Alejandro por el estadio Coliseo de Puerto Rico con su Saturno Tour ha dejado mucho de qué hablar, pero no precisamente por el espectáculo que ofreció el reggaetonero, sino por momentos como el rechazo de Bad Gyal en pleno escenario.

Desde el pasado 15 de diciembre comenzaron las presetaciones del cantante en su natal Puerto Rico, y desde la primera fecha, hasta la de este sábado, la polémica no ha parado.

La noche de este sábado, Rauw Alejandro tuvo como una de sus invitadas a la española Bad Gyal, quien lo rechazó en pleno escenario, luego de que él intentara bailar con ella.

"Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como que tímida", dijo el cantante tras terminar de interpretar un tema, mientras el público ovacionaba.

"Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como que tímida", dijo el cantante tras terminar de interpretar un tema, mientras el público ovacionaba.

Sin embargo, la reacción de Bad Gyal seguramente no era la que esperaba el boricua o cualquiera de los presentes en el Coliseo, pues lo rechazó por completo.

"A mí que no me involucre, que hay muchas nenas guapas por aquí", le respondió la española. De inmediato Rauw recordó que él está soltero, pero ella no cedió.

Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantarBad Gyal

"Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta", sentenció Bad Gyal antes de seguir con la presentación.

A pesar de esto, la cantante española no fue la única invitada con la que el reggaetonero quiso perrear: Ivy Queen tuvo un momento con Rauw Alejandro, cuando él le hizo un baile –aunque brevemente– sobre el escenario.

Rauw se perreo a Ivy Queen en su concierto

Rauw Alejandro causa polémica por b esos y perreo con fans

La polémica con las invitadas al show de Rauw Alejandro en el Coliseo de Puerto Rico no fue lo único que circuló en redes sociales, pues el cantante también fue criticado por subir al escenario a algunas de sus fanáticas para que perrearan con él, y hasta besos hubo.

En este caso las críticas al puertorriqueño más que por la interacción con sus fanáticas, sino porque, dicen en redes, está despechado tras su ruptura con Rosalía.