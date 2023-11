¿Cerrando ciclos? Rauw Alejandro presume nuevo look durante sus vacaciones en Río de Janeiro [Foto]

Rauw Alejandro se encuentra de vacaciones luego de haberse presentado en los Latin Grammy 2023, el pasado jueves 16 de noviembre.

El puertorriqueño se ha tomado unos merecidos días de descanso tras su gran actuación en los premios más importantes de la música latina, que en esta ocasión se realizaron por primera vez en Sevilla, España.

A través de sus redes sociales, Raúl compartió varias fotografías presumiendo su nuevo look en el que ha pintado su cabello de rubio y que muchos adjudican a que es porque se encuentra "cerrando ciclos" y empezando una nueva etapa en su vida luego de que Rosalía rompiera su compromiso con el cantante.

Aunque no es la primera vez que el cantante cambia de color su pelo, la realidad es que su nueva imagen sorprendió a todos sus seguidores.

De igual forma, el artista dio a conocer que está tomando sus vacaciones en Río de Janeiro, donde incluso pudo asistir al partido entre Brasil y Argentina en el estadio Maracaná para ver a Messi, que se sabe es uno de sus futbolistas favoritos.

Rauw Alejandro conquista los Latin Grammy 2023

El cantante dio una maravillosa actuación en la edición número 24 de los premios, donde Laura Paussini fue reconocida como Persona del Año y por la que Raúl dio una sorpresa al interpretar una nueva versión del famoso éxito "Se fue".

Incluso, la misma Laura Paussini dijo que le había gustado más la versión de Rauw y que estaba encantada con lo que había hecho durante su presentación en los Grammy.

Además, el puertorriqueño demostró ser todo un showman al cantar y bailar su tema "No me sueltes" y terminar con una explosiva actuación a lado de Juanes, donde nos regaló una versión de su canción "Baby hello" al estilo rock and roll, que fue una de las más aplaudidas por la audiencia.

