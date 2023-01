RBD pide respeto para Poncho Herrera: desmiente que haya pedido 10 millones de dólares

El regreso de la banda RBD ya está lleno de polémicas ante la confirmación de que, Alfonso Herrera, uno de los integrantes, no estaría en la tan esperada gira, por lo que varias teorías ya tuvieron que ser desmentidas.

El propio Herrera salió a explicar la razón de su ausencia y en una entrevista para Despierta América explicó que simplemente su actual trabajo no le permitirá participar en el proyecto.

“Porque voy a estar trabajando amigos, lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo”, expresó.

Sin embargo, este martes una revista aseguró que el artista había pedido millones de dólares para ser parte del reencuentro, dando lugar a más especulaciones y obligando a, de nueva cuenta, aclarar las cosas.

Primero Alfonso Herrera salió a declarar a través de su cuenta de Twitter donde no hizo referencia al medio en específico, pero aclaró que el dinero no siempre es el motivo de sus acciones.

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, comenzó en su mensaje.

Posteriormente reiteró el cariño cariño que le tiene a Rebelde, pues forma parte importante de su carrera.

“Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo”, finalizó.

RBD responde a polémica

Por su parte, RBD emitió un comunicado donde asegura que la información revelada por la revista era completamente falsa negando cualquier acuerdo o negociación que hubiera condicionado la participación de Herrera.

“Ningún miembro de la oficina encargada del proyecto ha estado en contacto con la revista y nunca se le ha proporcionado ningún detalle en relación a estos proyectos”.

Finalmente pidió respeto para Alfonso Herrera y para la propia agrupación RBD e invitó a todos los fans a no caer en información no verificada, pues todos los detalles de la gira serán proporcionados a través de sus páginas oficiales.

“Existe respeto, cariño y apoyo mutuo entre los integrantes de RBD y Alfonso Herrera , por lo que esta nota solamente intenta desprestigiar y atentar contra la imagen, reputación, honorabilidad e integridad del grupo”.