Emmy con sabor hispano: estos cuatro actores luchan por el premio a lo mejor de la TV

La fiesta televisiva más importante del año, los premios Emmy, llegará este lunes a partir de las 15:30 horas a través del canal E!, donde se reconoce la labor de todas aquellas celebridades, series y películas que han destacado en la pantalla chica en 2018.

Este año es muy especial, pues se verá desfilar por la alfombra desde el Microsoft Theater en Los Ángeles, California, a los grandes actores hispanos Ricky Martin, Edgar Ramírez, Penélope Cruz y Antonio Banderas.

Celebridades ¿Qué tanto sabes sobre los Emmy? Conoce estos datos curiosos

Cabe destacar que los actores españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz están nominados por sus trabajos en Genius: Picasso y El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story, respectivamente.

Banderas aspira al premio de Mejor Actor en una Miniserie o Película y Cruz al de Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película, de acuerdo a un comunicado.

Por su parte, Ricky Martin está nominado como Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película de Televisión, por su participación en El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story, compartiendo la categoría con su compañero de reparto, el actor venezolano Edgar Ramírez, quien interpretó el papel de Versace.

También desfilarán por la alfombra grandes estrellas de Hollywood que optan este año por el galardón más importante de la televisión, incluyendo: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Claire Foy (The Crown), Tatiana Maslany (Orphan Black), Sandra Oh (Killing Eve), Keri Russell (The Americans).

Al igual que Evan Rachel Wood (Westworld), Sterling K. Brown (This Is Us), Milo Ventimiglia (This Is Us), Jeffrey Wright (Westworld) y Ed Harris de (Westworld), Matthew Rhys (The Americans), Jason Bateman (Ozark), Pamela Adlon (Better Things), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).

Además de Allison Janney (Mom), Issa Rae (Insecure), Tracee Ellis Ross (Black-ish) y Lily Tomlin (Grace y Frankie), Larry David (Curb Your Enthusiasm), Anthony Anderson (Black-ish), Ted Danson (The Good Place), Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry) y William H. Macy (Shameless), entre muchos otros.

Por eso E! ha preparado una completa programación, para que el público no se pierda ningún detalle del paso de todas las estrellas que desfilarán en la gala de los premios Emmy 2018.

Todo empezará a las 15:30 horas con la Antesala, seguida a las 17:00 horas con la transmisión “En Vivo desde la Alfombra Roja” y terminando con la gran celebración de ganadores y nominados en el After Party.

Celebridades Cardi B y Drake lideran nominaciones de los American Music Awards

OMG! Confunden a Bruno Mars con inmigrante colombiano en Ciudad Universitaria

OMG! Con falda y tacón, estilista Jonathan Van Ness rompe estereotipos en premios Emmy