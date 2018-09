Revelan video del momento en que Harvey Weinstein acosa a una empresaria

Fue difundido un video que muestra el momento en que el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, presuntamente acosó a Melissa Thompson, una de las mujeres que lo demandó por violación en junio pasado.

Las imágenes fueron reveladas por la cadena de televisión británica Sky News y fue hecha por la propia empresaria, cuando mantuvieron una reunión de negocios, privada, en la oficina del productor en Nueva York, en 2011.

En el video se observa cuando Weinstein llega al lugar de la reunión, y cuando la mujer le ofrece su mano para saludarlo, el productor se niega y decide abrazarla y acariciarle la espalda.

El objetivo de la reunión tenía debatir sobre un nuevo sistema de medición de audiencias, sin embargo, el productor de cine comenzó a hacerle preguntas fuera de lugar como:

"¿Puedo coquetear contigo?", a lo que la intérprete responde: "Ya veremos, un poquito".

Con forme avanza la grabación, se escuchan otras insinuaciones de Weinstein. "Estás caliente" o "déjame tener un poco de ti", son otros de los comentarios que le hace el productor a Melissa Thompson.

A woman who accused Harvey Weinstein of rape has released a video of him caressing her in a meeting pic.twitter.com/006Oli0waW — ABC News (@abcnews) 13 de septiembre de 2018

Después en una entrevista con dicha cadena televisiva, Thompson reveló que luego se reunió de nuevo con Weinstein en el bar de un hotel, para seguir hablando de negocios.

La empresaria aseguró que después la llevó a una habitación y la violó.









