Alessandra Rojo renuncia al PVEM "por atropello a la democracia"

La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, hizo pública su renuncia al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al considerar que las convicciones de éste no coinciden con las de ella y que, el instituto político traicionó los acuerdos y actuó en contra de las normas legales y morales, además de que en el marco de los comicios del domingo pasado atropelló la democracia.

Asimismo, dejó en claro que “no debemos callar, ni voltear la cara ante lo que vivimos en el proceso electoral”.

Rojo de la Vega Piccolo, que aspiraba a llegar a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal y que no logró entrar, al difundir su postura dijo; “he decidido renunciar al Partido Verde Ecologista de México porque no tengo duda que sus convicciones no coinciden con las mías”.

Hizo notar en un comunicado que “en el proceso electoral hicieron caso omiso a mis recomendaciones sobre no usar las causas y las luchas que he encabezado, que inmiscuyen el dolor de mujeres víctimas de violencia; por traicionar los acuerdos y por ir en contra de las normas legales y morales”.

Sin decirlo abiertamente, dio a entender que estaba en contra del presunto pago a influencers para apoyar a los candidatos del Verde Ecologista en plena veda electoral.

“Usemos el poder que tenemos de comunicar para decir la verdad y no ocultar a los verdaderos culpables que instrumentaron lo que, para muchas personas fue un atropello a la democracia”, remató.

