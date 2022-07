Juicio contra Ricky Martin por violencia doméstica ya tiene fecha para su primera audiencia

Cuando ya habíamos superado el controversial juicio entre Johnny Depp y Amber Heard parece que ahora es el turno de Ricky Martin quien tendrá que enfrentar a los tribunales luego de haber ido acusado de violencia doméstica.

Según la prensa local de Puerto Rico, la primera audiencia tendrá lugar el próximo jueves 21 de julio, fecha en la que el cantante deberá comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan sobre la denuncia que hay en su contra basada en la Ley 54 de este país, la cual protege a las víctimas de violencia doméstica, emitiendo una orden de restricción.

¿Quién acusa a Ricky Martin de violencia doméstica?

Debido a que éste es un caso que está bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la policía de Puerto Rico no reveló el nombre de la persona que acusó al artista, sin embargo, fue el hermano de Ricky quien reveló por redes sociales que se trataba de su sobrino y no de un supuesto amante.

"Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma.

"Que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos y hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero yo ya estoy cansado de estar callado y si se ‘destapó la olla de grillo’. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad", dijo Eric Martin.

Según el periódico puertorriqueño El Vocero, la orden indica que el joven y Ricky se relacionaron por siete meses y se separaron hace dos

El documento alega que el artista llamaba con frecuencia al demandante y ha merodeado incluso alrededor de su residencia en al menos tres ocasiones, por lo que "el peticionario teme por su seguridad".

¿Qué dijo Ricky Martin sobre la acusación en su contra?

El boricua expresó en su cuenta de Twitter que las alegaciones de violencia doméstica y por las que encara una orden de protección son totalmente falsas, y aseguró que enfrentará dicho proceso con la responsabilidad que le caracteriza.

Además, el intérprete de "La copa de la vida" agradeció las muestras de apoyo y solidaridad por parte de sus fans y seguidores.

Asimismo, el equipo legal del artista rechazó tales acusaciones y emitió un comunicado a través de Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante.

"Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado".

El también actor está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef con el que tiene cuatro hijos, además de que en estos últimos meses ha estado grabando una nueva serie para Apple TV.

Con información de EFE