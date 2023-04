¿Adiós a Batman? Robert Pattinson podría protagonizar Drácula de la ganadora del Oscar Chloé Zhao

Parece que Robert Pattinson estaría marcado por las historias de vampiros pues luego de haberse dado a conocer por su personaje de Edward Cullen hace 15 años, el actor podría afilar una vez más sus colmillos en una nueva película.

El actor podría dejar atrás su personaje de Batman y estar en negociaciones para protagonizar la cinta de "Drácula", dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao, según el portal World of Reels.

De acuerdo con los reportes, la película seguirá a Drácula tras haber despertado muchos años después en el futuro. Los temas de estar al margen de la sociedad se centrarán en la película de Zhao.

La versión de Zhao se describe como un western original, futurista y de ciencia ficción, encabezada por el estudio Monster-verse Universal.

Sobre los motivos que llevaron a la directora a decidirse por "Drácula", Zhao le dijo a THR en 2021: "Siempre me han fascinado los vampiros".

Cabe recordar que Zhao había confirmado el mes pasado que casi había terminado de escribir el guión de dicho filme por lo que ahora tendremos que esperar a ver si nuestro querido Cullen ahora se convertirá en el nuevo "Drácula".

¿Quien es Chloé Zhao?

Chloe Zhao, la cineasta nacida en Pekín y cuyas películas independientes narran la vida en el corazón de Estados Unidos, es conocida por haberse convirtió en la segunda mujer en ganar un Oscar a la Mejor Dirección.

La realizadora de 39 años cautivó a la Academia con su tercer film "Nomadland", un drama de ficción que bordea lo documental sobre la comunidad invisible de estadounidenses mayores que viven en casas rodantes y consideran que la carretera es su hogar.

"Nomadland" también fue ganadora del Oscar a Mejor película y Mejor actriz principal con Frances McDormand, que también es productora del filme.

Nacida como Zhao Ting e hija de un rico ejecutivo de una empresa siderúrgica china, la directora dejó el país cuando era adolescente para asistir a un internado británico, y terminó su formación en Los Ángeles y Nueva York.

Su primera película "Songs My Brothers Taught Me", película que ganó premios en festivales, pero su gran avance llegó dos años después con "The Rider", otro filme cercano al género Western rodado en Pine Ridge y el Parque Nacional Badlands.

Además, fue la encargada de dirigir la cinta de Marverl, "Eternals", que pese a no haber tenido el éxito que se esperaba, dejó huella en el MCU.

Con información de AFP