Exintegrante de Menudo revela que fue violado por el padre de los hermanos Menéndez

Roy Rosselló, exintegrante de Menudo, la famosa banda que se convirtió en una sensación mundial en la década de 1980, denunció que José Menéndez, padre de Lyle y Erik Menéndez, lo agredió sexualmente cuando era adolescente.

Ha sido gracias a la docuserie "Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, un reportaje de los periodistas Robert Rand y Nery Ynclan, que ahora se conoce la confesión del excantante que ahora decide romper el silencio y que haría una diferencia en el caso de los hermanos Menéndez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roy Rossello FC Oficial 🇵🇷🇧🇷 (@royrossellofcoficial)

¿Qué hicieron los hermanos Menéndez?

Hace tres décadas, Lyle y Erik Menéndez fueron acusados de asesinar a sus padres tras dispararles con escopetas cuando se encontraban sentados en la sala de su mansión de Beverly Hills.

Ambos fueron condenados en 1996 por el homicidio de su madre, Mary Louise, una exreina de belleza que se hacía llamar Kitty, y su padre, José Menéndez, un ejecutivo musical.

A new docuseries coming to @Peacock puts the infamous case of the Menendez brothers back in the spotlight and includes explosive new allegations against their late father. @jacobsoboroff shares the details. pic.twitter.com/ofQDIfDDl0 — TODAY (@TODAYshow) April 18, 2023

La defensa de los hermanos argumentó que estos mataron a su padres en defensa propia luego de haber sufrido años de abuso sexual por parte de su padre, mientras que su madre, pese a saber de ello, había preferido ignorarlo y no hacer nada.

Incluso, ambos señalaron que su padre los había amenazado de muerte para que no dijeran nada y callaran los abusos, sin embargo, sus declaraciones poco les sirvieron en la corte donde fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua, donde permanecen.

¿Quién es Roy Rosselló?

Roy Rosselló es el exintegrante de Menudo que ahora ha decidido hablar en la serie que será transmitida por Peacock el próximo 2 de mayo, sobre el abuso que sufrió por parte de José Menéndez, quien estaba afiliado a la banda porque había firmado con el grupo como ejecutivo de RCA Records.

“Sé lo que me hizo en su casa... es hora de que el mundo sepa la verdad: ese es el hombre que me violó, ese es el pedófilo", dice Rosello al señalar a Menéndez en una foto durante el avance de la serie.

Rosselló asegura que durante una visita a la casa de Menéndez en Nueva Jersey cuando tenía 14 años, el ejecutivo musical lo drogó y violó.

A crime that shocked the world, the boy band that defined an era, and the secret that links them.



Menendez + Menudo: Boys Betrayed is streaming May 2 on Peacock. pic.twitter.com/zBl0i0UDY4 — Peacock (@peacock) April 18, 2023

Cabe recordar que Roy no es el único que ha denunciado abusos, otros miembros de la agrupación también confesaron haber sufrido abuso verbal, sexual y emocional en la docuserie de cuatro partes de HBO Max "Menudo: Forever Young".

Otros también han dicho que fueron abusados verbal, física, emocional y sexualmente como parte de la banda en la docuserie de cuatro partes de HBO Max "Menudo: Forever Young". Nadie ha sido acusado penalmente en relación con las acusaciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora con la revelación de Roy, los abogados de los hermanos Menéndez esperan tomar a su favor dicho testimonio para que su caso pueda ser apelado pues anteriormente, las autoridades han negado sus apelaciones.