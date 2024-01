Sasha Sokol responde a Luis de Llano ante su iniciativa Ley Magno

Pese a intentar mantenerse al margen de hacer declaraciones sobre el proceso legal que mantiene contra Luis de Llano, la cantante Sasha Sokol opinó sobre el apoyo del productor a la polémica Ley Magno.

Al ser cuestionada por la prensa sobre su opinión acerca del apoyo de Luis de Llano a esta Ley que busca proteger a los hombres acusados de abuso sexual, la ex integrante de Timbiriche dijo que apoya que se una ley equitativa, pero cuestionó que se apoyada por alguien que aceptó ser culpable.

“Me parece fundamental que la ley sea equitativa para hombres y para mujeres, (pero) me sorprende de alguna forma dolorosa, que una persona que ha aceptado públicamente la relación ilícita que sostuvo con una menor de edad promueve esta ley”, respondió.

El 8 de marzo de 2022, la ex integrante de Timbiriche decidió interponer una denuncia contra Luis e Llano porque abuso sexual, ya que dijo, mantuvieron una relación cuando él tenía 39 años y ella apenas 13, una práctica también conocida como grooming.

Tras esto, comenzó una pelea legal por varias acusaciones entre las que se encuentra abuso sexual y daño moral pues también se vio comprometida la imagen de Sokol.

¿Qué es la Ley Magno?

En diferentes ocasiones Luis de Llano se ha defendido de las acusaciones y ha buscado protegerse, incluso aseguró que usará todos “los medios de impugnación a que tengo derecho para que finalmente, se decida en equidad sobre lo a mí reclamado y pueda gozar finalmente de un acceso verdadero de justicia”.

Incluso, en diciembre de 2023 llegó al Senado para apoyar la Ley Magno que es una iniciativa que busca proteger a los hombres acusados de abuso sexual mientras las víctimas no presenten una denuncia formal.

“Soy Luis de Llano Macedo y me manifiesto a favor de esta iniciativa de Ley Magno que hoy propone e impulsa el licenciado Mario López, para que se generen condiciones igualitarias y equitativas legales entre hombres y mujeres”, aseguró en una reunión en la que se encontraban otros famosos.

Púes apuntó que es parte de la “estadística de quienes por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen, me han atacado con las más bajas infamias, que no solo me han impacto a mi, a mi familia y a mi entorno, sino a muchos hombres, que por el simple hecho de tener este género ya son víctimas de unos cuantos que no se tientan el corazón para después generar oleadas sociales en contra de quienes incluso les han ayudado.”

Algunos famosos que se han sumado al impulso de esta Ley Magno son el productor Coco Levy, acusado de acoso sexual por la actriz Dana Ponce, además de Héctor Soberón, actor acusado por su ex pareja Michelle Vieth de haber difundido un video íntimo de ella sin su consentimiento.