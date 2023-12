Selena Gomez confirma su relación con Benny Blanco; ¿quién es su nuevo amor?

Selena Gomez dejó a todos impactados tras confirmar que está saliendo con Benny Blanco, una figura que hasta ahora muchos desconocía.

A través de sus stories de Instagram, la cantante subió una fotografía en blanco y negro, donde se le ve recargada a lado del joven.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, Selena respondió a varios comentarios en su red social asegurando que es el hombre que mejor la ha tratado en todo el mundo.

"Me ha tratado mejor que cualquier otro ser humano en el planeta... Sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado", comentó Gomez.

Ésta es la imagen que la cantante subió a sus stories. | Foto: Instagram @selenagomez

¿Quién es Benny Blanco?

El nuevo novio de Selena Gomez es un músico y productor estadounidense que de hecho, trabajó con la cantante hace unos años. Blanco colaboró con la empresaria en 2019 para el lanzamiento del sencillo “I Can’t Get Enough”.

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y productor, que nació el 8 de marzo de 1988 en Virgina, Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por benny blanco (@itsbennyblanco)

Fue en 2007 cuando empezó a ser reconocido en el medio gracias a la oportunidad que tuvo de empezar a trabajar con celebridades de la talla de Britney Spears, Katy Perry, Charlie Puth, Justin Bieber, BTS y Snoop Dogg.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Incluso, en 2019 colaboró con Selena en el tema 'I Can't Get Enough', en el que también estuvieron Tainy y J Balvin, por lo que parece que desde entonces han mantenido una relación de amistad, que ahora parece se ha transformado en amor.