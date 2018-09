Sergio Mayer se cree intelectual en EU pero confunde biblioteca con una librería

El diputado quien preside la comisión de cultura en la cámara diputados y excantante de la agrupación Garibaldi intentó demostrar a sus seguidores de las redes sociales que puede ser parte de la agenda de intelectuales pero no fue así al confundir una biblioteca con una librería.

Mayer nuevamente fue objeto de críticas cuando hace unos días visitó la biblioteca dedicada al expresidente de Estados Unidos, George Washington, ubicada en Mount Vernon cerca de Alexandria en el condado de Fairfax en Virginia.

En dos videos subidos a su cuenta de Instagram, el diputado relata que se encuentra dentro de la "librería Karen Buchwald" sin embargo se trata de una sala de lectura que lleva el nombre de una empresaria y el área forma parte de la biblioteca promovida por Frederick Wallace "Fred" Smith, fundador presidente y jefe ejecutivo de FedEx.

Cuando los usuarios notaron el nivel de desconocimiento no tardaron en criticarlo, no es la primera vez que el ex actor de televisa desconoce sobre temas, la última vez confundió a un actor porno con un estudiante mexicano y antes de ello pensó que la Profeco debía ser quien atendiera los casos de muertes de manatíes en Tabasco.

En la plataforma de peticiones del mundo, change.org dos usuarios promovieron misivas dirigidas a la Cámara de Diputados para que Mayer no presida la comisión de cultura; hasta el momento en una solicitud han firmado más de mil 500 personas.