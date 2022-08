Shakira rompe el silencio y hace una especial petición tras las fotos de Piqué y su novia

El revuelo sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué sigue más presente que nunca sobre todo luego de que se dieran a conocer imágenes donde el futbolista ya se deja ver en público con su nueva novia.

Las fotografías le han dado la vuelta al mundo y mientras el deportista ahora celebra su nueva relación junto a familiares y amigos, la cantante busca su privacidad para superar la infidelidad de Gerard y pasar el mayor tiempo a lado de sus hijos.

¿Qué dijo Shakira sobre Piqué y su novia?

Y es que la peor parte se la ha llevado la cantante que ha tenido que lidiar con los paparazzis, que aprovechan cualquier oportunidad para captar a la artista luego de su mediática ruptura con el padre de sus pequeños.

Uno de estos paparazzis es el reportero Jordi Martin, quien ha seguido a la colombiana desde hace 12 años y que hoy decide publicar compartir las primeras declaraciones de Shakira tras las reveladoras fotos de su expareja con Clara Chía Marti.

La intérprete prefirió guardar silencio sobre la aparición de su ex son su novia, pero le hizo una petición especial a Jordi cuando se dio cuenta que le iba a tomar las fotos para el programa El Gordo y la Flaca.

"Me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mi disparar estas imágenes, creedme", reveló el periodista.

Asimismo, el reportero dio a conocer que la vio muy triste y desolada que nunca, pero que aún y así quiso regalarle las fotos para su reportaje y le agradeció por el gran gesto pese a su dolorosa situación.

"Quiero darle las gracias porque se lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño".

¿Quién es Clara Chía?

Clara Chía Martín es una joven de 23 años, estudiante de Relaciones Públicas. De acuerdo con medios españoles, Clara trabajaba para el futbolista en una de las oficinas de Kosmos, empresa en la que Piqué es uno de los dueños.

La joven trabajaba en dicha empresa organizando eventos, ahí fue donde se conocieron, incluso, el diario británico The Sun, dio a conocer que personas de su círculo sabían de la cercana relación entre ambos.

Fue apenas este fin de semana cuando la pareja fue captada muy cariñosa junto a familiares amigos, demostrando que ya no temen salir en público.

Sin embargo, la prensa en España señala que Shakira y Piqué habían acordado no mostrarse públicamente con sus nuevas parejas y que esperarían por lo menos un año para hacerlo, pacto que ahora el futbolista del Barcelona ha roto, dejando vulnerable no sólo a la artista sino también a sus hijos.