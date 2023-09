Taylor Swift y Travis Kelce: así habría empezado su historia de amor

Parece que el amor está de nuevo en el aire luego de que Taylor Swift y el jugador Travis Kelce fueran vistos por primera vez juntos tras un partido de Kansas City Chiefs contra los Bears.

Los rumores sobre la pareja comenzaron desde julio y ahora parece que las celebridades podrían estar saliendo para iniciar un nuevo romance que pese a no estar confirmado del todo, ya puso a todos los swifties de cabeza.

Es por lo anterior que hoy te contamos como pudo haber iniciado la historia de amor entre la cantante y el futbolista de la NFL.

El brazalete de la amistad de Travis Kelce

Fue el 7 y 8 de julio de 2023 cuando Taylor se presentó con su show en el Arrowhead Stadium de Kansas City cuando todo comenzó pues en ese concierto Travis buscó la oportunidad de conocer a la intérprete, pero al final su plan falló.

Durante un episodio del podcast “New Height”, que Kelce tiene junto con su hermano, reveló lo que pasó durante el show de Swift, asegurando que le había escrito su número de teléfono en un brazalete de la amistad que había hecho especialmente para ella, pero que al final nunca pudo dárselo.

"Me decepcionó porque ella no habla antes ni después de sus shows pues ella cuida su voz para las 44 canciones que canta, así que quedé herido de que no pude darle unos de los brazaletes que le hice. Yo quería darle el brazalete con mi número en él", dijo al deportista.

Sin embargo, aunque el Travis no pudo conocerla, la cantante se enteró de sus intenciones, las cuales no pasaron desaparecibidas y fue cuando iniciaron los rumores de que ambos ya habían hecho contacto el pasado 12 de septiembre.

Taylor Swift y Travis Kelce juntos

Al parece ambos estaban en la fase de conversaciones, pero todavía estában siendo muy casuales, sobre todo por el asunto de sus complicadas agendas.

Una fuente le contó a E! Entretainment, que Travis había estado interesado en Taylor desde hace tiempo y que ahora tenía la oportunidad de poder acercarse a la artista.

Después, el 18 septiembre, Swift causó revuelo al ser vista en Nueva York usando un collar con la piedra natal de Travis, pero sin duda fue este 24 de septiembre cuando se desató la locura pues Taylor fue a un partido del futbolista y por primera vez fueron vistos juntos, lo que confirmaría que están saliendo.

Hasta el momento no han hecho nada oficial, pero los fans de ambos esperan que muy pronto puedan confirmar su romance.