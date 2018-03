Te contamos qué pasó con la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando

"Mi permanencia durante 22 años en la empresa habla por sí misma de lo leal que soy", fueron las palabras de la conductora Atala Sarmiento tras la oleada de comentarios en apoyo tras darse a conocer su reciente salida del programa Ventaneando de Tv Azteca.

Mi permanencia durante 22 años en la empresa habla por sí misma de lo leal que soy...ahí te lo dejo 😉 — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) 24 de marzo de 2018

Todo comenzó hace una semana cuando fuertes rumores indicaban que Atala se dejó ver en pasillos de Televisa, noticia que de confirmarse no le habría hecho en gracia a Paty Chapoy.

Posterior a los rumores, la conductora se entrevistó con Adela Micha en su programa independiente La Saga donde negó alguna participación con Televisa "no sé por qué, desconozco, quién y con qué intención ha dicho todo esto (...) han dicho que voy a hacer programas y que voy a trabajar con equis productor".

Su participación en Ventaneado seguía su curso esta semana, hasta que el jueves los televidentes notaron algo diferente, Atala se mostraba ausente y con poca participación en el programa. Eran sus últimos minutos al aire, uno de sus fans en Twitter se atrevió a preguntarle qué había pasado

No...estaba muy triste 🤷🏼‍♀️ — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) 23 de marzo de 2018

Al llegar el programa del viernes, la conductora ya no apareció a cuadro, los rumores de un despido o salida forzada tomaron intensidad en redes sociales, hasta que Atala tomó valor y empezó a responder a los inquietos televidentes que ya la extrañaban.

Atala toda mi familia Sta triste xk no t vieron hoy en tv tu eres la alegría d las tardes ers buena vibra,ya dejaremos d ver ese programa 👎@AtaSarmi — Diane lg (@Diana11867427) 24 de marzo de 2018

El mundo del espectáculo exigía una respuesta y por la confianza depositada en Adela Micha, este sábado, la conductora rompió el silencio y confirmó que se encontraba fuera del emblemático programa de Ventaneando.





Lo que sí te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ‘Ventaneando’. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contratoAtala Sarmiento en La Saga con Adela Micha









El futuro de Atala es incierto, pues aún no ha confirmado mediante sus redes o en algún comunicado cuáles son las acciones que emprenderá tras sus salida o si tiene un plan con alguna otra televisora o si dejará los reflectores de la televisión.