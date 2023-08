Team Infierno no suelta a Jorge Losa: rompen piñata de él y Andrea Legarreta lo defiende

Integrantes de La Casa de los Famosos México están en una nueva polémica, todo por partir una piñata en un programa de televisión con la imagen de otro de excompañero del reality show.

Se trata de Sergio Mayer y Poncho de Nigris que durante una emisión de "Cuéntamelo de Ya" le dieron con todo a una piñata muy parecida a Jorge Losa, integrante del "Team Cielo".

Puedes leer: Fuerte pelea entre Sergio Mayer y Poncho De Nigris termina en gritos e insultos

Al mismo juego se unieron Emilio Osorio y Nicola Porcella quienes eran aplaudidos por el resto de los presentes como Wendy Guevara y las presentadoras del programa.

#lacasadelosfamososmx #hoydia ♬ sonido original - Lᴀ Fʀᴇsᴏɴᴀ & ᴇʟ Bᴜᴄʜᴏ́ɴ🎙️🍓🤠 @lafresonayelbuchon Rompem piñata de Jorge Losa y ni empiezen con que hay que malos es agrecion por que cuando en la gala pusieron foto de jorge matando a mayer ahi si no diheron nada #teaminfierno

"Ahora sí te gané, Albacete, te gané, toma. Dale, Mayer, termina la cabeza, termina la cabeza", gritó Nicola después de volarle las piernas a la piñata.

El juego ya terminó: Jorge Losa tras ver cómo rompieron su piñata

Jorge Losa no tardó en reaccionar tras enterarse que el "Team Infierno" descargó su frustración contra una piñata con su imagen.

El actor español dijo durante una entrevista para el programa "Sale el Sol" que la actitud de sus excompañeros era una situación difícil para él, dijo no entender de dónde viene el bullying, puesto que el juego de La Casa de Los Famosos ya terminó.

@ninhowapo #lcdlfmexico ♬ sonido original - mikiweed23

Celebridades Ferka y Jorge Losa apuestan por Nicola para ganar La Casa de los Famosos

"Es difícil la situación, para mí nunca va a ser la excusa, no lo comparto. Es un juego pero cuando salimos el juego ya no es un juego, estamos en la vida real cuál es la necesidad de continuar con esa línea, si ya el juego terminó", dijo Jorge.

"Me he sentido muy triste al ver esto, es mi sentir y nadie tiene porque criticar mi sentir, compréndanlo y respétenlo. No he querido hacer mucho ruido pero quiero agradecer a los fans que me han defendido. Eso se agradece porque te sientes arropado y ves que la gente te quiere. La gente es empática", expresó Losa.

Andrea Legarreta defiende a Jorge Losa del Team Infierno

La conductora de "Hoy", Andrea Legarreta, se molestó por los ataques que el Team Infierno ha hecho contra Jorge Losa y reprobó que atacaran una piñata con la apariencia del español.

#fyp @gerardomontesdeoca01 Andrea Legarreta opina sobre la piñata de Jorge Losa 😱 #fouryoupage #parati @PonchoDeNigris @Wendy Hatsumomo (Las Perdidas) ♬ sonido original - #TeamInfiernoraza

Legarreta compartió con sus compañeros del programa matutino que no entendía el por qué de los ataques, cuando Jorge siempre se comportó de una manera íntegra durante la competencia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es un joven amable que sigue mostrando tolerancia y buen carácter. Jorge está luchando por lo suyo. No comprendo tanto odio hacia él, ¿por qué? No ha atacado a nadie. A pesar de todo lo que ha sabido, sigue siendo agradable. Crearle una piñata me parece excesivo, especialmente hacia alguien que no merece negatividad, al ser una buena persona", manifestó Andrea.