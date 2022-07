¿Thalía pudo ser víctima de Luis de Llano? Conoce lo que pasó entre la cantante y el productor

Han pasado cuatro meses desde que Sasha Sokoll denunció públicamente a Luis de Llano por supuesto abuso sexual, luego de mantuvieran una relación cuando ella sólo tenía 14 años y él 41.

Hoy la cantante reveló que inició una demanda por daño moral en contra del productor, solicitando una disculpa pública. En este caso el juicio civil fue admitido y el acusado ya fue notificado.

Te puede interesar: ¿Qué dijo Luis de Llano con relación a Sasha? La entrevista que hizo romper el silencio de la cantante

Lo anterior ha desencadenado un escándalo, donde artistas como Thalia han estado en la mira del público, el cual se ha llegado a preguntar si ella o alguna otra artista habrá sido víctima también de Luis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Clausen Diego Da Silva Dias Vitório (@clausendiego)

¿Qué pasó entre Thalia y Luis de Llano?

En el programa de "Historia en Historia", Poncho Martínez hizo una reseña del libro de Thalía "Cada día más fuerte", donde ella platicó lo que pasó con el productor.

Resulta que Luis de Llano la invitó a formar parte de Timbiriche cuando Sasha se fue a estudiar a Estados Unidos.

Sin embargo, había una serie de condiciones que el productor musical le pidió a la mamá de Thalia para que fuera parte del grupo y que finalmente Doña Yolanda Miranda se negó a aceptar.

"Luis de Llano la ve y le dice 'yo quiero que entres a Timbiriche y habla con la mamá de Thalía. La mamá de Thalía dice que el contrato casi casi decía que tenía que darle la patria potestad a Luis De Llano y que la mamá dijo, 'no, bajo ninguna circunstancia, yo no voy a aceptar, solamente que vaya yo siempre a todos los lugares', y Luis De Llano aceptó", cuenta Martínez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Clausen Diego Da Silva Dias Vitório (@clausendiego)

Incluso Doña Yolanda pidió estar presente en todas las giras, conciertos y grabaciones de discos, algo que fue corroborado por el diseñador Mitzy, quien trabajo en aquella época con la también actriz.

"Me tocó estar con Thalía desde antes de Timbiriche, en Vaselina. Pero a su mamá, doña Yolanda Miranda, la gente no la quería porque era de ‘mi hija de la mano’ y la traía para acá, ‘vamos al hotel, vámonos para acá’ y ella fue una madre que no se le despegó a Thalía, ni para ir al baño", comentó en el programa Venga la Alegría.

Asimismo, señaló que la intérprete de Amor a la Mexicana también hizo su parte pues cualquier cosa que el productor quería tratar con ella, Thalia le decía que su madre tenía que estar presente.

"Cualquier cosa que trataban (con Luis de Llano) estaba Thalía y doña Miranda, decía 'de qué se trata' y Thalía era 'todo lo que quieras hablar, lo hablas con mi mamá'. Si alguna vez se quiso pasar, ahí estaba doña Yolanda: ojo, pestaña y ceja", reveló el diseñador.

Thalia en Timbiriche

Aunque el productor no tuvo lo que quiso, la realidad es que Thalia empezó a tener ciertos beneficios dentro del grupo, lo que provocó problemas con los integrantes de Timbiriche, quienes consideraban que no tenían los mismos tratos con todos.

Pero según el libro de la artista, la única persona con la que llegó a tener diferencias fue con Paulina Rubio.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Ella platica que la única que tenía rechazo, después de un tiempo, era Paulina porque Sasha era su mejor amiga y se acababa de ir. Ella platica que cuando estaba en Timbiriche, después de un tiempo su mamá ya la dejó sola, una vez que agarró confianza", relató Poncho Martínez.