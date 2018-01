The Weeknd rompe su relación con H&M por anuncio 'racista'

The Weeknd ha anunciado que rompe su relación con la marca de moda H&M tras la gran controversia originada por un reciente anuncio de la compañía.

@hm 🍂🍂🍂🍂🍂🍂 pic.twitter.com/J4F6DotCw9 — The Weeknd (@theweeknd) 28 de septiembre de 2017





H&M ha sido acusada de racismo por una imagen promocional en la que un niño negro luce una sudadera verde con el mensaje 'Coolest monkey in the jungle' ('El mono más guay de la jungla').



La imagen en cuestión fue rápidamente eliminada de todas partes en cuanto la polémica emergió, con la compañía llegando incluso a pedir perdón públicamente por el 'dislate'.



Sin embargo, esto no es suficiente para The Weeknd, quien en el pasado ha ejercido como modelo en campañas de H&M y también vende su propio merchandising en las tiendas de la compañía.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) 8 de enero de 2018





"Me desperté esta mañana alucinado y avergonzado por esta foto. Estoy profundamente ofendido y no volverá a trabajar con H&M nunca más", escribió en su cuenta de Twitter.



La compañía, por su parte, ha pedido perdón asegurando que creen en la "diversidad y la inclusión" en todo lo que hacen. "Revisaremos nuestras políticas internas para evitar problemas futuros", asegura H&M.

/afa