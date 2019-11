Caeli denuncia que youtubers intentaron abusar de ella en una fiesta

La youtuber Caeli reveló que hace 10 meses sus "amigos" la trataron de drogar e intentaron abusar de ella en una fiesta.

Caeli compartió un video titulado Que no te pase a ti en el que narra que salió a una fiesta con algunos youtubers, quienes creía que eran sus "amigos", sin embargo, horas después se dio cuenta que le dieron una botella abierta con un polvo extraño, por lo que sospecha que la intentaron drogar y, tal vez, abusar de ella.

Aunque Caeli no da el nombre de sus presuntos agresores, sí menciona que son youtubers "con muchas influencias" y que han estado involucrados en otros altercados similares.

Además aseguró que cuando se dio cuenta de que la querían drogar, quizo salir de la fiesta, pero la comenzaron a patear y jalar del cabello.

Ve el video aquí↓

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y algunos de ellos señalaron al uruguayo Yao Cabrera como el responsable de ese hecho, asegurando que en otras ocasiones había besado a niñas y adolescentes en convivencias con fans, además de que fue señalado de participar en el abuso de una joven en estado de ebriedad.

no necesitas ser fan de Caeli para sentir la impotencia de este video ninguna persona merece esto y no es la primera vez que Yao Cabrera hace esto ya abuso de una fan, robo identidades y hoy esta youtuber casi fue drogada y abusada



pic.twitter.com/KZODpr2Huk — Mitch 🇲🇽 -41 -4 (@shawnxniallx) November 9, 2019

a esto tiene que llegar una mujer para que le CREAN, tiene que EXPONERSE y contar todas las asquerosidades que le hicieron. caeli, thelma, etc... lo peor es que denunciaron a machos que ya habian sido acusados por varias mujeres y LES CREYERON A ELLOS



pic.twitter.com/3zAXL6xiTx — lour is seeing louis ◟̽◞̽ (@tlouvers) November 9, 2019

Otro momento complicado

El año pasado, Caeli también vivió un momento complicado cuando se viralizó un video sexual ella y que le habría enviado a una ex pareja, pero la youtuber sólo se limitó a decir que era "un video de hace seis años" y no era para preocuparse.

La joven radica actualmente en Estados Unidos para abrirse paso en su principal meta: la actuación.

Subió su primer video a youtube en el año 2011 y logró 15 millones 567 mil 619 visitas en ese momento.

Estudió actuación en Canadá, terminó su carrera de "Intérprete-traductor", estudió japonés y ha trabajado en programas de la televisión mexicana como "La Voz Kids 3", como presentadora y acompañante de los concursantes.

Ha sido fan de RBD y su animal favorito son los perros. Su hermano también es youtuber Misaelvlogs.

En 2012 creó a "Juanxita", una joven malhablada de provincia, gritona y de voz chillona.

Ha sido novia de Yayo Gutiérrez, Wereverwero, AlexXxStrecci y Guillermo Avilán, quienes son youtubers, por lo que ha sido criticada en redes sociales por sus breves relaciones, sin embargo, las ha tomado con humor e incluso hizo un "Roast yourself challenge" para reírse de sí misma y de lo que dicen de ella.