Una nueva tiradera, Bizarrap estrena su Mussic Session #54 con Arcángel

El músico argentino Bizarrap anunció este miércoles en su redes sociales una nueva colaboración en su Music Sessions #54, se trata del reguetonero Arcángel y todo parece indicar que este lanzamiento es una nueva tiradera como lo fue la famosa canción entre Bzrp y Shakira.

Aunque el trabajo entre los dos artistas sería lanzado el próximo jueves 22 de marzo, esta tarde se filtró el video que ya puede verse a través de YouTube.

Puedes leer: Son igualitos que tú: Alessandra Rosaldo parodia a los Derbez con la canción de Shakira y Bizarrap

MAÑANA 🇵🇷 🇦🇷 @ArcangelPrrra || BZRP #54 pic.twitter.com/NzV77bJmJ6 — bzrp (@bizarrap) March 21, 2023

Entre las primeras estrofas de la canción, Arcangel cuenta su trayecto del barrio a la fama, además, advierte que aunque su competencia quiera verlo caer, eso no sucederá.

"Activo en la música, también la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista, disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. Este flow legendario no tiene adversario, como Maradona en la cancha. Los maté y quieren que yo le baje. Quieren verme, hacerme fracasar, llevan años tratando, pero eso no va a pasar (...)", dice Arcángel.

En otro de los mensajes de la Music Sessions #54, Arcángel presume como su carrera y su música han traspasado fronteras, además le recuerda a las nuevas generaciones de raperos, que ellos crecieron escuchando su voz.

“Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje... C’est la vie, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez ... No hace falta que me comprendan...En mi mayor depresión yo no cojo presión”, dice el cantante.

¿Quién es Arcángel?

Celebridades ¿Shakira plagió canción contra Piqué? Cantante habla sobre nueva sessions de Bizarrap

De acuerdo con Rolling Stone, Austin Santos, su nombre de pila, tiene en sus venas corre la sangre artística, pues es hijo de Carmen Santos, exintegrante de Las Chicas de Nueva York y Las Chicas del Can.

En el 2000 formó un dueto con De La Ghetto y le su trabajo le dio el suficiente despegue a su carrera para ser reconocido en el medio musical.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El cantante nació en Nueva York pero fue criado en la tierra natal de sus padres en Puerto Rico.

Durante sus 20 años de carrera ha compartido el escenario con otros grandes de la música urbana como Tego Calderón, Ozuna, Bad Bunny, Mambo Kings, Ñengo Flow y Farina.