Yo fui la mejor aventurera: Niurka Marcos tras la muerte de Edith González

Tras la muerte de Edith González, en rueda de prensa, un reportera recordó a Niurka Marcos aquellos roces que tuvo con la actriz, mismo que negó, "no hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo en esta vida, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó".

Asimismo Niurka, conocida también como la reina de la polémica, aprovechó para asegurar que "yo fui la mejor aventurera, I´m sorry for everybody (lo siento por todos)".

La cubana realizó un monólogo en el cual subía y bajaba su tono de voz, otorgando a los presentes un mensaje confuso.

Niurka dijo haber orado por Edith González, quien recientemente falleció de cáncer, poniéndole una vela e incienso.

Foto: Instagram

Mencionó que hizo una oración para que llegara paz a sus familiares; sin embargo, poco a poco parecía que la bailarina comenzaba a perder los estribos, ya que de pronto manoteó la mesa en la que además de ella, se encontraban varios comediantes.

Ojalá le hubieran hecho ese homenaje... pero en vida

Ver esta publicación en Instagram Buen diaaaaa amores, seguimos de gira ahora en ANAHEIM CALIFORNIA...... Una publicación compartida por Niurka Marcos (@niurka.oficial) el 16 de Jun de 2019 a las 8:01 PDT

Finalmente, Niurka no pudo evitar exponer la manera en cómo le gustaría ser recordada el día en que muera, pues hizo una narrativa de lo que sus allegados, seres queridos o quienes le consideran "una mujer perfecta" deberían hacer en el marco de su muerte.