Paola Rojas revela las razones por las que Televisa la corrió: yo quería seguir

Paola Rojas salió del programa Netas Divinas después de seis años al aire. Mediante sus redes sociales, el 19 de septiembre confirmó que saldría porque tenía otros planes dentro de su vida profesional, como el ser la titular del programa De pisa y corre, transmitido por Imagen Televisión.

Tras la noticia, que compartió entre lágrimas en sus redes sociales, se especuló que Televisa la había corrido, pues no logró despedirse dentro de una emisión del programa Netas Divinas de forma oficial, ni de sus compañeras, pues en el mensaje que difundió le dedicó unas palabras a cada una de las conductoras.

Mediante una entrevista para Sale el Sol, Paola Rojas reveló los términos por los que salió de Netas Divinas y aclaró si Televisa la “corrió” de la empresa.

¿Por qué Paola Rojas salió de Netas Divinas?

Paola Rojas aseguró que está triste por dejar el programa Netas Divinas, y aclaró que la razón de su salida inició desde que le llegó la oferta de trabajo de sustituir a Nacho Lozano en De pisa y corre, pues el conductor ocupará el horario del noticiero nocturno, una vez que Ciro Gomez Leyva salga de la emisión.

La periodista reconoció que aceptó la oferta de trabajo sin dudarlo, porque las noticias son algo que le apasionan.

Hay muchas cosas que me gusta hacer y las disfruto, pero las noticias están en el centro de lo que me llama. Paola Rojas.

Hasta ese momento, Paola Rojas tenía claro que quería seguir en Netas Divinas, por lo que se lo planteó a Televisa e Imagen Televisión, debido a que son empresas diferentes.

Yo quería seguir en Netas Divinas. Lo planteé, me lo permitieron en Grupo Imagen y me dijeron: Sí, son compatibles. Paola Rojas.

Sin embargo, el problema lo enfrentó con Televisa, debido a que le negaron la oportunidad de estar en dos televisoras, según comentó durante su entrevista para Sale el Sol.

Allá no fue posible y lamentablemente tuve que dejar ese proyecto que, de verdad, lo amo. (...) No se pudo y toca soltar. Paola Rojas.

Paola Rojas aseguró que le tiene un cariño especial al proyecto de Netas Divinas, debido a que le permitió mostrar otra de sus facetas, y no solo la seria por su imagen periodística.

Me dejó mostrar otra faceta de mi que me cambió la vida. Antes en la calle me hablaban de usted y ahora soy “Pao” y me hablan de “tú”, gracias a Netas Divinas. Paola Rojas.

