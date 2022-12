Patrick Stewart muestra su pasión mundialista en Tiktok: se ha declarado fan de Messi

Una de las redes sociales que más ha ganado terreno entre los famosos es sin duda Tiktok, y es que ahora el reconocido actor Patrick Stewart se unió recientemente a la red social y ya cuenta con más de 500 mil seguidores.

Y es que el actor, entre los videos que ha compartido para sus fans, está donde se le puede ver muy emocionado viendo los partidos del Mundial de Qatar 2022.

En el video, se puede ver a Stewart apasionado viendo el partido entre Marruecos y Francia, en donde la selección de Les Blues se llevó la victoria y disputará una nueva final de la copa mundial.

"Viendo la Copa Mundial... ¡Bravo! Marruecos por su inspiradora actuación! Muchas ganas de ver a Argentina y Francia"

"Viendo la CopaMundial ¡Bravo! Marruecos por su inspiradora actuación! Muchas ganas de ver a Argentina y Francia el domingo"

El actor ha dicho ser desde hace tiempo un gran fanático del futbol, y esto se lo atribuye a su esposa.

Stewart, el gran admirador de Lionel Messi

El actor, recordado por sus papeles en franquicias como Star Trek y X-Men, es un reconocido aficionado al futbol, y sobre todo al futbolista Lionel Messi, el cual ha demostrado su admiración hacia el argentino.

En sus redes sociales, el actor compartió el momento que vivió con el astro argentino en 2017 durante la gala de los premios The Best organizada por la FIFA.

De la vez que conocí a un Dios... Felicitaciones a @LeoMessi y Argentina por su maravillosa obra

"De la vez que conocí a un Dios... Felicitaciones a @LeoMessi y Argentina por su maravillosa obra", compartió Stewart en su Instagram.

Y es que en aquella ocasión, el actor revela que fue su propia esposa, la cantante estadounidense Sunny Ozell, quién le transmitió su pasión futbolera luego de ver al argentino jugar.

"Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: 'Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara".

Una publicación compartida de Sunny Ozell

"No podía ver a Leo", continuó. "No estaba ahí. De hecho se había dado vuelta e inclinado sobre su asiento. Y es bastante bajo, así que se desvaneció detrás de todos. Me paré detrás de él y se incorporó, giró y quedamos cara a cara. Y verán, su cara… esto es muy emocionante para mí… Simplemente, resplandeció ante mí".

Stewart señaló que al momento de pedirle una foto al astro argentino, la esposa del futbolista, Antonela Roccuzzo, se declaró admiradora del actor, y le pidió una foto, lo que volvió más sencillo salir junto a Lionel Messi.

Stewart llega a Tiktok con lecturas para Navidad

Con su reciente llegada a la red social, el actor dio a conocer que hará 12 días de mini lecturas del libro Christmas Carol, “una novela que ha significado mucho para mí en la vida”, según sus palabras.

My first TikTok!? Please enjoy day one of 12 days of mini readings from A Christmas Carol, a novel that's meant a great deal to me in my life.

Las lecturas son replicadas en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1.6 millones de seguidores, quienes han valorado las lecturas que realizó durante el confinamiento de la pandemia de covid par acompañar a sus seguidores.