Posponen festival Pa'l Norte 2020 en NL por coronavirus

Luego de los cuatro casos confirmados de coronavirus en Nuevo León, el secretario de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, anunció la suspensión del festival Pa'l Norte 2020 para evitar contagios.

Adelantó que hasta ahora no hay fecha fija para realizar el festival, pero se llevará a cabo "cuando las condiciones de salud sean las más adecuadas para que no haya riesgo para los asistentes".

El evento estaba programado para el 20 y 21 de marzo en el Parque Fundidora en Nuevo León, se prevé sea en la segundo semestre del año.

"Atendiendo las recomendaciones del gobierno del estado de Nuevo León y teniendo como prioridad la salud del público, así como valorando la magnitud del evento que concentra en nuestra ciudad a asistentes y artistas de muchas partes del mundo hemos tomado la decisión de posponer Pa´l Norte para el segundo semestre del año como medida de prevención por la pandemia del Covid-19".

Destacó que habrá pérdidas económicas por las instalaciones del concierto, "pero serán menores para la comunidad".

"Aún es pronto para conocer el monto exacto..."

Consideró que aunque en Monterrey aún permanecen en Fase 1, se deben adelantar las medidas correspondientes a las siguientes fases para no poner en riesgo la salud de la sociedad.

Además, comentó que como medidas preventivas la Universidad de Nuevo León decidió suspender clases y serán impartidas en línea, los partidos de futbol serán a puerta cerrada y no habrá eventos masivos por Semana Santa.

"La recomendación es: si no hay necesidad de viajar fuera de México no lo hagan, aunque no hay ninguna restricción".

Hasta el momento hay en Nuevo León cuatro casos confirmados, 20 negativos y nueve sospechosos.

Sobre la cancelación de los próximos eventos comentó el secretario de Salud que "hay que esperar", pues se debe analizar el avance del virus.

Asimismo aprovechó para recordar a la población hacer caso a las recomendaciones que dé la Secretaría de Salud y evitar el pánico, "quiero decirles que estén tranquilos".

Por otra parte, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma informó que para hacer frente a la epidemia las vacaciones de semana santa se extenderán y serán del 20 de marzo al 20 de abril.





