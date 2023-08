Psicología de Taylor Swift: Universidad de Arizona impartirá curso sobre la cantante

Además de cantante, Taylor Switf es productora, directora, actriz y empresaria por lo que resulta un fenómeno que la Universidad de Arizona decidió estudiar, abriendo un curso donde los alumnos aprenderán sobre temas avanzados de psicología social que aparecen en el trabajo de la cantante, su vida y sus admiradores, incluidas las relaciones románticas.

El curso será impartido por Alexandra Wormley, estudiante de Posgrado en Psicología en la Facultad de Artes y Ciencias Liberales, quien explicó en el sitio oficial de la Universidad de Arizona, que la idea de impartir esta idea nació por una conversación con sus asistentes, en el que bromearon sobre tomar un curso sobre Taylor Swift.

"Algunos de mis asistentes de investigación estaban sentados en mi laboratorio y bromearon diciendo que les encantaría un curso sobre ella. Me gustó la idea y en broma hice un bosquejo de cómo sería ese tipo de curso. ¡Se lo propuse a mi departamento y aparentemente les gustó!", dijo.

Del mismo modo, aseguró que en clase se aprenderá sobre temas específicos que después serán explicados usando ejemplos sobre la cantante que este año obtuvo ocho nominaciones en los premios MTV VMA 2023.

Un ejemplo de esto, es el tema de la venganza desde la perspectiva de la psicología social, en la que se usará como ejemplo el sexto álbum de Taylor, “Reputation”.

"Es su regreso (el álbum) después de desaparecer del centro de atención debido a conflictos con Kim Kardashian y Kanye West. Ella representa su venganza contra ellos, y el panorama mediático más amplio (...) Los estudiantes lo saben, pero ¿saben por qué nos gusta la venganza? ¿Saben cómo representamos la venganza? La psicología social nos lo puede decir", abundó la especialista.

Taylor Swift vendrá a México como parte de su gira The Eras Tour los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol y actualmente se disputa el premio a Artista del Año en los MTV VMA 2023.