"Qué viva Vicente Fernández": Maluma

Maluma se encuentra en México, con motivo del lanzamiento de su disco "The love and sex tape", el cual será publicado a la medianoche, así como los conciertos que celebrarán el viernes 10 y sábado 11 de junio en el Palacio de los Deportes.

Durante la presentación de su álbum, que se celebró en un motel del Estado de México, el cantante expresó que nuestro país es como un segundo hogar para él, y aprovechó para externar su admiración a uno de los íconos más importantes de la música mexicana: Don Vicente Fernández.

"Qué viva Vicente Fernández. Tengo la oportunidad y el honor de ser amigo de su familia, y tuve también la oportunidad de cantar en Guadalajara en su rancho. Soy quién soy gracias a él y la cultura mexicana, lo he escuchado desde que soy un niño. Aunque no lo crean ahorita de camino venía escuchando su música", expresó el intérprete, quien además lamentó además no haber podido grabar con él en vida.

Con respecto a sus presentaciones, celebró haber logrado dos llenos totales, y adelantó que su objetivo es pisar recintos cada vez más grandes.

"Feliz, dos fechas ya llenas, es la primera vez que logramos reunir a tantas personas en dos noches. Nos estamos preparando para próximamente hacer el Estadio Azteca, ese es mi sueño, dentro de unos años".