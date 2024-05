Queen Rock Montreal estrena versión remasterizada

De las numerosas presentaciones en vivo que tuvo Queen, algunas quedaron en la memoria de sus seguidores. Una de ellas fue el concierto “Queen Rock Montreal”, en el que la banda inglesa dio una muestra de perfección sobre el escenario.

Después de su presentación en formato IMAX hace algunos meses, el mítico concierto de los creadores de "Bohemian Rhapsody" llega en diferentes presentaciones, todas remasterizadas: una versión Blu-ray doble, otra doble con definición 4k Ultra, así como versiones de audio en CD doble y en triple vinilo edición limitada con discos color negro o azul exclusivos de Queen Online Store.

El concierto, celebrado en The Forum, muestra a Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon entregándose a sus instrumentos en armonía, en un momento de apogeo para Queen, que llegaba a su máximo esplendor después de una fructífera década de los 70.

Aquella noche de noviembre de 1981, en la que se presentaron frente a 18 mil espectadores, representó su cuarta visita a dicha ciudad. El setlist y los éxitos contenidos en él se encargaron de hacer aún más significativo el recital, pues sonaron "Another One Bites The Dust", "Crazy Little Thing Called Love", "We Are The Champions", "We Will Rock You", y "Love Of My Life", entre otros de los más representativos temas de su repertorio.

“Habíamos tocado en este lugar en particular, The Forum, varias veces antes, y siempre estaba lleno de gente realmente entusiasta que nos devolvía mucha energía”, comenta Brian May, guitarrista de la banda, en notas de producción del álbum.

LA PELÍCULA DEL CONCIERTO

El alto nivel de producción del concierto no fue una casualidad, pues conscientes del momento que vivía la banda, el equipo volcó todos sus esfuerzos en hacer de "Queen Rock Montreal" una película sin precedentes. Saul Swimmer, director del documental, optó por grabarlo en 35 mm, un formato entonces innovador, que hiciera posible proyectarlo en una pantalla de gran tamaño.

"Es como estar en el escenario con la banda porque las cámaras son de muy alta calidad para la época. Nunca había visto nada que te hiciera sentir tan involucrado con la actuación”, mencionó Riger Taylor, baterista en la alineación, sobre la remasterización que se construyó a través de escanear el negativo original, con el objetivo de maximizar la nitidez y calidad de imagen.

La nueva versión de "Queen Rock Montreal", engloba 28 canciones con una duración de aproximadamente dos horas, con mezclas de audio 5.1 y Dolby Atmos.