Te decimos quién es Avicii y por qué Google le rinde homenaje

El buscador más popular del mundo rinde homenaje al Dj y productor musical de origen sueco, Tim Bergling mejor conocido en la industria de la electrónica como Avicii.

Google quiso celebrar el que hubiera sido su cumpleaños 32, con un video animado de uno de sus temas más exitosos ‘Wake Me Up’.

Su carrera comenzó a tomar relevancia en 2011 tras el lanzamiento de su tema ‘Levels’, el cual consiguió ser uno de los sencillos más escuchados de aquél año. Posteriormente, en 2013, su carrera se catapultó con el lanzamiento de su primer álbum, ‘True’.

Esta maqueta es una de las más destacadas de su carrera pues canciones como “You Make Me”, “Hey Brother”, “Addicted to You” y “Let Me Down”, comenzaron a sonar en la mayoría de antros de Europa, Estados Unidos e incluso México.

Su crecimiento y madurez musical comenzaron a hacerse notar para sus siguientes producciones. En 2015 con el álbum ‘Stories’ colaboró con artistas de la talla de Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz y Robbie Williams, entre otros.

Lastimosamente mientras su carrera avanzaba un padecimiento lo acompañaba, las adicciones. Tras el lanzamiento del disco anterior, Avicii comenzó a consumir con mayor frecuencia bebidas alcohólicas.

De acuerdo con diferentes entrevistas, el Dj aseguraba que tales sustancias lo ayudaban a mantenerse activo pues "con este trabajo viajas mucho, vives en una maleta, vas de un lado para otro y te ofrecen alcohol gratis en todas partes. Era raro si no bebías"

Para el año 2014, Avicii fue ingresado al hospital por náuseas, fiebre e infección de la vesícula, por lo que se vio en la necesidad de cancelar varios shows e incluso pausar la inauguración de su propio hotel en Miami.

"Me tomé un mes de descanso obligado, pero estuve en el estudio 12 horas al día y luego empecé a viajar. Si quieres estar en esta industria tienes que pinchar en todos los sitios y estar en todas las partes", apuntó al respecto.

La despedida de Avicii

Debido a lo anterior y por su mente ofuscada, en 2016 el músico sueco anunció inesperadamente el fin de su carrera para “explorar otros campos”. A través de una carta expresó:

“Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas qué hacer con mi vida”.

Dos años después de anunciar su retiro, el productor sueco fue encontrado sin vida en un hotel de Mascat, Oma. "La familia está devastada y piden a todos que por favor se respete su privacidad", declaró al respecto su agente.

La memoria de Avicii tomó mayor impulso a partir de ese momento pues de acuerdo con datos de Nielsen Music su música reproducida incrementó en 6000%, además de sumar 25 mil descargas en un mismo día.

El Dj abandonó este tierra dejando un gran pensamiento en una de sus canciones, el cual ha sido retomado por las nuevas generaciones:

“Un día dejarás este mundo atrás // así que vive una vida que recordarás // mi padre me lo dijo cuando era sólo un niño // estas son las noches que nunca mueren // mi padre me lo dijo”

A 5 años sin Avicii, in memoriam