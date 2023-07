Rafael Mercadante levanta la mano para Corazón grupero

Cuando el corrido tumbado ha hecho que la música regional mexicana sea el número uno de descargas en las plataformas virtuales de música a nivel mundial, TV Azteca anuncia el regreso de la producción de Corazón grupero que se enfoca en los solistas y agrupaciones de este concepto musical híbrido.

Adrián Ortega, director general de Contenidos de TV Azteca lo anunció durante la presentación del logotipo y cambios en la televisora de paga TV Azteca Internacional: “Regresa a la televisión abierta Corazón grupero con más conductores, aunque con la pieza clave, la conductora Blanca Martínez La Chicuela. Y habrá entrega de premios a lo mejor de la música regional mexicana”, sostuvo en entrevista posterior con El Sol de México.

Gossip Aurora Valle estrena nueva temporada de Confesiones con Angélica María como madrina

Al respecto, Rafael Mercadante, conductor original de Corazón grupero, al aire durante cinco años, hasta que llegó a su fin en diciembre de 2022, habla del anuncio que hizo el ejecutivo.

“Tuvimos cinco años ininterrumpidos de transmisiones con Corazón grupero en Azteca Uno. Yo siempre le insistí al patrón que tomara en cuenta al género más importante de México.

“Hay gente no está de acuerdo con el género, pero semana tras semana hacen gira y presentaciones dos mil agrupaciones que se mueven en el mundo del entretenimiento en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica”, reseña en la charla.

“En Colombia y el resto de Centroamérica, el regional mexicano ha marcado una pauta. Entonces que le den una ventana nacional y ahora internacional con la televisión restringida de TV Azteca, es algo muy importante”.

De que se instituyen los Premios Corazón grupero con el regreso del programa semanal, opinó: “Un doble anuncio positivo, los galardones Corazón grupero, porque la empresa nunca ha contado con unos premios propios. Los grupos y solistas van a querer estar presentes.

“El tiempo en la televisión abierta sigue siendo valioso. Para todos aquellos que dicen que la tele se está muriendo, es mentira. La verdad no. Seguimos más vivos que nunca y presentes, porque la televisión en vivo jamás dejará de existir”, predice.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Rafael Mercadante, ahora que se anunció que vuelve a la pantalla chica con el programa de concursos La rueda de la suerte, en compañía de Curvy Zelma, explicó que su eventual participación en Corazón grupero no depende de él.

“TV Azteca me está apostando para programas de concursos después de Escape perfecto, estoy con La rueda de la suerte que en breve se estrenará, pero sí levantaré la mano, a mí me tocó fundar el primer canal grupero en otra televisora hace 25 años, por qué no seguir en el regional mexicano, he sido conductor pionero, me he ganado un respeto de los artistas y el público me quiere en la industria grupera”, finalizó.