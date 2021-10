Rebel Cats: Todo por el rockabilly

Rebel Cats es seguramente la banda mexicana más conocida de rockabilly; ese ritmo de origen norteamericano que toma elementos del western swing, el rhythm & blues, el boogie woogie y el doo wop, en una fusión salvaje y arrebatada que lleva ya más de siete décadas en activo.

La agrupación capitalina, fundada en 2005 por Vince y Vincent Van Rock, se ha convertido en un estandarte del género a lo largo de todos estos años gracias a sus presentaciones en vivo y a su considerable discografía, que ya suma siete títulos.

Y lo mejor de todo es que han conseguido ser fieles a ese estilo tan característico y al mismo tiempo realizar diversas fusiones por medio de la colaboración con otros artistas, como lo hicieron en 2014 con el disco Rebel Cats y Sus Amigos, en el que se hacen acompañar por artistas que mucho saben de esta raíz musical, como Johnny Laboriel y Álvaro Henríquez, de Los Tres, pero también con personajes que dominan otros territorios musicales, como Jay de la Cueva, Tito Fuentes de Molotov, y Dr. Shenka, de Panteón Rococó, entre otros.

En este otoño, que parece llegar con la promesa del fin de la pandemia del Covid-19, la banda está de regreso con nueva música y lista para emprender una gira, después de un año y medio sin dar conciertos tradicionales (porque si bien tuvieron que parar como todos los músicos del mundo, en algún momento tuvieron la posibilidad de dar un autoconcierto, precisamente en espera de que llegara este momento).

El regreso de la banda se da de la mano de otro artista que poco o nada tiene que ver con el rockabilly: el rapero Simpson Ahuevo, con el que acaban de dar a conocer un nuevo sencillo llamado “Boogie woogie man”. Acerca de qué tanto se salieron o sacaron a dicho personaje de su zona de confort, el vocalista y baterista de la banda, Vince, nos da algunos detalles:

“Yo creo que también nosotros nos salimos de nuestra zona de confort. Si bien ya hemos hecho muchas colaboraciones y hemos sacado de su área de confort a muchos amigos de otros géneros, de otras épocas y otras generaciones, creo que en este caso sí llevamos a Simpson a los terrenos del swing, del boogie-woogie y el rockabilly, pero también siento que nosotros nos fuimos a los terrenos del hip hop… Lo que yo le decía a mi papá (Vincent Van Rock, guitarra, armónica y coros) es que estamos juntos, pero no revueltos.

Bueno, tampoco era necesario revolverse.

No, no pretendíamos juntarnos... Jamás fue la idea inventar un nuevo género, ni inventar el “hip-hop-billy” o algo así. Esta canción es más bien una presentación de lo que viene con Rebel Cats a nivel de composición, de producción, de arreglos y de interpretación. No quiero decir que todo lo vayamos a hacer a ritmo de swing. La canción comenzó muy sencilla y se fue haciendo como una bola de nieve, hasta que llegamos a este sonido con todos estos arreglos de metales, coros, etcétera. Entonces dijimos: Hay que meterle una cereza, y la cereza de ese pastelote, que es algo que no nos hubiéramos imaginado hace 16 años, pues fue esto: atrevernos, cruzar la línea y meterle el hip-hop de alguien que aparte de todo es un buen amigo, entonces se dio muy natural esta colaboración y todos quedamos muy contentos con el resultado. Claro… también hubo gente se espantó, pero eso lo padre de la canción, ¡que provoque algo!

Entonces este es un adelanto del nuevo material.

Sí, justo es con lo que nos estamos preparando para lo que va a ser el nuevo disco. Ahora vamos a ir sacando sencillo por sencillo, adaptándonos a las nuevas maneras en las que se está consumiendo la música. Pero ya estamos trabajando en el siguiente sencillo y clavándonos en la producción para sacarlo lo antes posible… Y vendrá por ahí otra colaboración, que va a estar interesante, porque a lo mejor será una colaboración doble.

Ya que lo mencionas, es evidente que vivimos en una era de “colaboracionitis”, ¿no lo crees?

Bueno, esto de las colaboraciones nosotros lo hicimos desde el 2014, con ese disco en el que tratamos de hacer algo diferente y divertido… Creo que a nosotros siempre nos ha funcionado muy bien eso de las colaboraciones, lo cual también ayuda a seguir con esa chamba, para que si vienen otras generaciones también conozcan el rockabilly… Ahorita los chavitos que quizá andan tan clavados en el género urbano, el trap, los corridos tumbados y el hip-hop podrían escuchar a Rebel Cats y ver si les gusta, por lo menos que sepan que hay otra alternativa… De entrada, tanto nuestros fans como los de Simpson creo lo tomaron muy bien, la mayoría están muy contentos. Y como te digo, también hubo quien dijo: ¡cómo! ¿por qué? (la colaboración con él), pero está padre, porque se trata de hacer ruido. Lo peor es que saques una rola y que nadie la pele y nadie proteste ni hable de ella... Por eso nos llamamos Rebel Cats, por llevar la contraria.

Entonces es una herramienta que les ayuda a dar a conocer su música.

Sí, siempre tratamos de que destaque todo el rockabilly, de darlo a conocer… Desde hace 16 años, cuando empezamos en esto, mi papá y yo dijimos: a ver, si esto está pasando en muchas partes del mundo, ¿por qué no está pasando en México? Tenemos que meter el rockabilly a los principales festivales, a la radio, a la tele, a las revistas y a los periódicos… O sea, hacer lo que en los ochentas hicieron los Stray Cats, cuando llevaron esta música a MTV, a la portada de la revista Rolling Stone, es eso.

¿Y qué pasó?

Justo por eso hicimos los del disco de colaboraciones con Jay de la Cueva, de Moderatto; Daniel, de La Gusana Ciega; Doctor Shenka, de Panteón Rococó y Tito, de Molotov, por mencionar algunos. Eso era justo lo que queríamos y nos funcionó bastante bien, yo creo que el resultado fue inmediato... De repente comenzaron a salir rockabillys de todos lados, y también un chorro de restaurantes al estilo de los años 50, un montón de barberías y tiendas de ropa vintage. Y que bueno, que se note un antes y un después de Rebel Cats en el rockabilly en México.

Antes de terminar Vince, háblanos de su regreso a los escenarios.

Justo en este Halloween empezamos la gira. El 31 de octubre vamos a San Cristóbal de Las Casas y luego vamos a Teotihuacán… También estaremos en Pachuca, Toluca, Cuernavaca y Texcoco. O sea, ya arrancó y afortunadamente siguen sumándose más fechas. Ahorita ya tenemos por lo menos noviembre y principios de diciembre bastante movidos, no sabes lo felices que estamos por ello.

