Rebel Cats y Leonardo de Lozanne celebran el legado de Elvis en concierto navideño

Después de que los Rebel Cats tomarán el Lunario del Auditorio Nacional con una versión Rock and Roll instrumental de "Jingle bells", Leonardo de Lozanne se unió a ellos para comenzar una noche navideña en la que celebraron el legado musical de Elvis Presley.

Te podría interesar: Mon Laferte se presenta por primera vez en el Palacio de Bellas Artes

En un escenario adornado por dos resplandecientes árboles de navidad, ambos íconos del rock nacional comenzaron el recital de la noche. "Bienvenidos a A Christmas Date with Elvis", mencionaron de Lozanne y Vince Monster, vocalista de los Rebel Cats.

Así, el concierto comenzó con "That’s All Right", el primer single en la carrera del "Rey del rock and roll". Luego fue turno de "Blue suede shoes", "One night" y "Heartbreak hotel", que sonaron en el Lunario completando el estallido inicial de la celebración decembrina. "Leo no seas cruel y pon a bailar a la gente ¿qué te parece?", mencionó Vince, antes de interpretar "Don't be cruel" y "Love me".

Gossip Siddhartha triunfa en su debut en el Foro Sol

En ese momento, un conjunto de metales se sumó a la escena para ayudar a interpretar "Trouble". De igual forma otra incorporación llegó con el primer invitado de la noche. "Les tenemos una sorpresa, porque vamos a invitar a un amigo", dijo de Lozanne, para dar la bienvenida a Javier Ramírez Gómez, también conocido como Cha! quien hizo sonar las cuatro cuerdas de su bajo en "You're the devil in disguise".

"Can't help falling in love" fue la antesala al comienzo del set navideño, que tuvo los temas "Santa bring my baby back to me", "It won't seem like christmas", "It's Christmas Time Pretty Baby" y "Jingle bells rock" de Bobby Helms.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mientras Leonardo de Lozanne tomó un breve descanso, bajando del escenario, los Rebel Cats continuaron complaciendo a los asistentes con una demostración y una cátedra sobre la historia del rockabilly, ejecutando "Let's rock tonight". Sin embargo, fue casi de inmediato cuando el vocalista de Fobia regresó para cantar "Jailhouse rock", "Are you lonesome tonight" y "It's now or never".

El concierto que rinió tributo a Elvis comenzó con "That’s All Right", el primer single en la carrera del "Rey del rock and roll". | Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Después de "Always on my mind", las palabras de Leonardo volvieron a escucharse en el recinto, esta vez para anunciar a otro invitado, al que introdujo como "un amigo que ha mantenido el espíritu del Rey del Rock", dijo De Lozanne, dando un lugar en la alineación a Héctor Ortiz, el mejor imitador de Elvis. Con él sumado a la formación, llegó el turno de "Burning love".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Después de entonar esa canción, Héctor Ortiz dejó una vez más solos a los intérpretes iniciales, que entraron a la recta final de "A christmas date with Elvis" con "If I can dream" y "Viva Las Vegas". No obstante, el imitador regresaría a ser aplaudido por el público cuando volvió junto a Cha!, Leonardo y los Rebel Cats para despedir el recital decembrino con "Suspicious mind".