El patrón del mal, historia de Pablo Escobar, regresa a la pantalla chica

Esta semana regresa a la pantalla a través de la señal de A&E la trama dirigida por los cineastas Carlos Moreno y Laura Mora, basada en hechos reales a partir del libro La parábola de Pablo, del escritor y periodista Alonso Salazar. La producción que en 74 episodios recrea la vida del capo de las drogas que traspasó el ámbito político y social de Colombia, fue un éxito internacional en su estreno hace nueve años.

“Lo primero que hice al dejar el set, fue viajar hacia el parque de diversiones Disney para volver a ser niño y gozar de esta virtud y magia de esta etapa del ser humano, después de recrear a Pablo Escobar”, contó en conferencia virtual el actor Andrés Parra, al recordar el trabajo en la serie, que estuvo casi dos años al aire.

Gossip Narcos llegará más intensa a la tv de paga

Christian Tappan, quien interpreta a Gonzalo Gaviria, primo de Escobar declaró; “cuando llegaba a mi casa, mi esposa se daba cuenta que no dejaba el personaje, llevaba sobre mí ese gran peso. Entonces cuando terminamos las grabaciones, al volver a mi hogar, me hizo una limpia, que al poner el pie desde la puerta, me sentí tan ligero, olvidándome de ese proyecto que nos llevó 11 meses de trabajo”.

Más de 10 millones de personas vieron la serie, informó Carmen Larios, Senior VIP de Contenidos de A&E, quien se congratuló de contar en su programación con Pablo Escobar: El patrón del mal, que describió como “una serie icónica”, que atrapará al público de A&E, de lunes a viernes a las 22:00 horas y en sus maratones de fin de semana.

“El encarnarlo, como todo su entorno fue una experiencia muy dura, difícil, un rodaje muy complicado, mis recuerdos son de mucho amor, mucha amistad con el elenco, todo salió bien porque se hizo en equipo. Reconozco que mis expectativas se rebasaron, logré nuevos proyectos y nadie se esperaba lo que pasó con esta serie”, agregó el protagonista.

Cecilia Navia, quien encarna a Patricia Urrea de Escobar, recordó que decidió asumir el papel de “una mujer que aún vive, es historia de nuestro país y representa el drama de la mujer colombiana. A mí la serie me deja mucha gratitud, me dio una conciencia política y social, esta historia la viví chiquita sin que me salpicara, porque no viví en Medellín ni vi la gente muerta a mis pies; como mujer me deja un gran dolor porque la vida de Patricia refleja muchas de las vidas de las mujeres colombianas, siempre es un poco, la mujer está desfavorecida a nivel derechos, de realización, nuestra cultura es muy machista”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El actor Anderson Ballesteros, El Chili, uno de los matones en la trama, reconoce que su personaje gustó tanto que dejó llorando a la audiencia. “Por la lealtad, el honor, el amor a su trabajo, en el que siempre pensaba para que su jefe estuviera complacido con lo que él hacía y siempre ser uno de los favorecidos con el capo”, describe.

Pablo Escobar: El patrón del mal, se transmite desde esta semana de lunes a viernes a las 22:00 horas por el canal de paga A&E en toda América Latina.