Narcos llegará más intensa a la tv de paga

La serie Narcos llega al canal de paga A&E con cuatro temporadas que dan a conocer la historia del capo colombiano Pablo Emilio Escobar, El Patrón. Serán 40 episodios consecutivos a transmitirse desde su estreno hoy a las 22:50 horas.

El elenco y los creadores de esta historia mantienen la expectativa de ser vistos por 75 millones de espectadores con que cuenta dicho canal de paga, luego del éxito de que obtuvo en la plataforma Netflix.

Los protagonistas hablaron de su sentir de encarnar a sus respectivos personajes como Paulina Gaitán, (Tata Escobar), la esposa de Pablo E. Escobar, a quien la recrea como la mujer a lado del hombre y madre de sus dos hijos pequeños.

“Es una mujer joven enamorada de su marido, a quien le da dos hijos; y siempre está para él, para escucharlo y apoyarlo en sus sueños en la política. Encarnar a La Tata me lleva a un personaje entrañable que le di vida desde el 2015 y Narcos, me abrió las puertas para una variedad de papeles posteriores”, recuerda Gaitán.

Teresa Ruiz como Isabella Bautista interpreta a esta belleza de mujer, pieza clave en el mundo de las drogas dominado por los hombres.

“Me gustó encarnarla porque es una joven que busca no sólo impactar con su belleza, sino también por su inteligencia. Viste sexy y a la vez demuestra cómo trabaja en el mundo de las drogas”, dice Ruiz.

Teresa habla sobre la actividad de las mujeres en el mundo de las drogas: “No hay excusa para que estas mujeres, ya sea por su ambición o motivos, hagan actos tan violentos que lastiman tanto a nuestro país, no vale la pena. Nosotros como actrices estamos en el núcleo de eso, meditamos el papel de cómo lo haría si fuera ella. Es un personaje que me ha lastimado mucho, creo que hay mucho valor mío y una parte que hay que sanar tras hacerlo y verlo. Narcos es muy puntual, ninguno de estos personajes tiene un final feliz. El mío tiene una dinámica bastante dura y siempre lidia con el rechazo; y si uno quiere ser como ella hay que meditar qué es lo que quiere realmente ser”, describe.

El primer actor Rodrigo Murray, quien también interviene desde la cuarta temporada, interpretando al Gobernador Celis, habló de la apología del mundo de los narcotraficantes que son los líderes de los cárteles de Colombia y en territorio mexicano.

“Nosotros al actuar, no hacemos apología, ellos son seres humanos y hay que entender sus condiciones de vida, y eso nos permite interpretarlos, porque uno de estos hombres despiadados y hacen cosas fuera de lo inimaginable y luego toma cervezas con un compadre, es porque es un hombre de carne y hueso. No puede haber en el planeta un ser que sea malo, malo, malo”.

Y añade Murray: “El hecho de trabajar en Narcos no fue para poner un punto de vista o que la gente cambie de opinión hacia ellos, estamos haciendo un trabajo como actores y tratamos de que basados en hechos reales, hacemos ficción. Tienen muchos aciertos y otros no, no nos compete a nosotros levantar la mano para acusar o para aplaudir. Es simplemente un trabajo y ya”.

También en la serie Miguel Ángel Félix Gallardo es personificado por Diego Luna.