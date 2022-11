Revelan última voluntad de Héctor Bonilla en homenaje póstumo

La única preocupación de Héctor Bonilla al momento de partir era dejar desamparada a su esposa Sofía Álvarez, con quien compartió 39 años de vida.

Es por ello que, a sus hijos siempre les recalcó estar cerca de ella, procurarla y cuidarla; así lo confirmaron los hijos Sergio y Fernando este lunes durante el homenaje póstumo al actor, mismo que se llevó a cabo en el vestíbulo principal del Palacio de Bellas Artes.

“Héctor no se quedó con nada, ni de decirle nada a nadie, les aseguro que la única preocupación con la que se fue mi padre fue que acompañáramos siempre a mi mamá.

“Me lo repitió muchas veces, el último deseo de mi papá fue acompañar a mi mamá y así será”, dijo Fernando.

Fue el pasado 25 de noviembre cuando la noticia del fallecimiento de Bonilla trascendió; a los 83 años, el actor perdió la lucha contra el cáncer que combatió en sus últimos años.

“Durante cuatro años y cuatro días pensaba con terror que este día llegaría inevitablemente y ahorita estoy arropada por amigos entrañables, hijos y familia. Hoy toca agradecer. Este proceso (del cáncer) nos permitió conocer más del sistema de salud público y privado y a personas que hicieron amable el camino.

“Gracias por sus sonrisas, apapachos, abrazos hacia mi persona y a Héctor y gracias Héctor por tu buen humor, por tu enorme esfuerzo, disciplina de todos lo días, tu inmenso amor a tu profesión, a tu familia, hijos, nietos y a mí. Muchas gracias por estos 4 años extra que me regalaste”, expresó conmovida Álvarez, frente a las cenizas de su esposo.

En una carta escrita por la familia y que leyeron frente a los casi dos centenares de personas que se dieron cita en el recinto, revelaron algunos de los puntos importantes de la vida de Bonilla, tanto en teatro, televisión e, incluso, gustos y preferencias, por ejemplo, su amor al aguardiente, fue bebedor de tequila y mezcal.

“No le hacía el feo al brandy, ni a la cerveza oscura, de vez en cuando tomaba vino tinto, pero nunca lo vi tomar Bacardi”, aseguró entre risas Sergio.

Entre sus gustos destacaban también su interés por Joan Manuel Serrat, el mariachi y los animales, específicamente los perros a quienes los nombraba de acuerdo a sus personajes de distintos proyectos.

Respecto a la incineración, en su último momento vistieron al actor con ropa alusiva al equipo deportivo Pumas.

Al fondo de la escalinata, misma que estuvo cubierta con una alfombra roja, se encontraba una fotografía grande del protagonista de Rojo Amanecer (1989); abajo el público asistente hizo guardias de honor.

Julieta Egurrola, Sergio Corona, Damián Alcázar, Verónica Langer, Arcelia Ramírez, Demián Bichir, Paloma Woolrich, Evangelina Martínez fueron algunos de los actores asistentes a la ceremonia.

“No he tenido chance de entablar ningún duelo porque siento que está todavía aquí, es una sensación y un sentimiento agridulce porque es una enorme tristeza que este querido amigo hermano ya no esté y, al mismo tiempo, lo que se me ocurre es celebrar esta vida tan hermosa que tuvo tan plena y llena de logros.

“Gracias por todo querido Héctor, sé que nos vamos a encontrar pronto en una gran fiesta”, aseguró Bichir.

“Súper merecido (el homenaje) no podría ser de otra manera, por eso se esperó este tiempo para que se tomara la decisión (desde el viernes que falleció hasta el lunes). El sábado fue incinerado y Cultura decidió que se le ofrecería este homenaje muy merecido y no podía ser de otra manera.

“En casa por lo pronto reposarán sus cenizas, ellos (la familia) decidirán qué hacer después, me parece que se lo llevan a Querétaro”, sostuvo en entrevista al final Evangelina Martínez, madre del actor Roberto Sosa.

En la parte musical, el Coro Madrigalista de Bellas Artes y un mariachi amenizaron la tarde, estos últimos entonaron “El adiós del soldado”, “Un puño de tierra” y “Qué chulos ojos”.

Como parte del homenaje, su hijo Sergio dio las tres llamadas que se les realiza a los actores, previo a salir a escena.

Al finalizar la ceremonia luctuosa, la familia e invitados especiales le ofrecieron más de un minuto de aplausos a Bonilla.