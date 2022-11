Con "Testamento", Héctor Bonilla preparó su despedida muchos años antes de su muerte

El primer actor Héctor Bonilla dejará un gran recuerdo entre su familia y fans después de anunciarse su fallecimiento, a los 83 años, a causa del cáncer de riñón que padecía.

Uno de sus tres hijos, Fernando Bonilla, compartió que el también director de teatro y cine dejó un mensaje para el momento de su muerte.

Por medio de sus redes sociales, el también actor explicó que su papá dejó un "testamento", en donde tenía claro qué es lo que quería decir cuando la fecha de su fallecimiento ocurriera.

Héctor Bonilla y su "Testamento”

En su cuenta de Twitter @fdobonilla, Fernando Bonilla escribió que desde el 2004 su padre sabía las palabras que quería decir al llegar su muerte y compartió un video donde este mensaje se transmitía al tratarse de una canción.

“Mi papá preparó su despedida desde hace muchos años. La escribió por ahí de 2004, desde entonces tenía bien claro qué quería decir este día”, escribió Fernando junto al enlace de un video.

El material viene del canal de YouTube de Héctor Bonilla y se trata de una canción de nombre “Testamento”, la cual el primer actor canta y en la que hace una remembranza de su vida, así como deja algunos mensajes para sus hijos, su familia y para quienes lo acompañaron en su carrera.

Este video fue compartido en el canal hace dos años y explica que la letra y música fue creada por Héctor Bonilla con arreglos de Gerardo Matamoros. Además, que fue durante la pandemia cuando aprovechó para musicalizar su texto.

“Hace casi veinte años, le escribí esta carta a mis hijos, Leonor, Sergio y Fernando”, indica en la descripción del video. “Por cierto, únicamente menciono a mis dos primeros nietos porque los otros cinco no habían nacido”.

En cuanto a lo que se puede ver, mientras transcurre la canción se pueden ver diversas fotografías de Héctor Bonilla a lo largo de su carrera, con sus diversos momentos en los escenarios y los múltiples personajes que interpretó.

“Y bien mis hijos tres mi testamento, yo nunca he sido práctico ni serio y sin fortuna el más afortunado. Dueño de nada, voy al cementerio, encuerado, tranquilo, enamorado, pues tengo una mujer que amo con creces y que es la dueña de todo lo mío. Vamos pegados, como los siameses para el solar y el desafío”, explica una de las partes de la canción.

Sobre su carrera como actor, señala que vive de jugar y que no quiso ser “un hombre de una esquina” o estatua. Para terminar, deja algunos consejos para sus hijos como conclusión de su carta e incluso habla sobre lo que le gustaría que se realizara en su funeral.

“Y alguna petición cuando me entierren si van a ser mis órganos donados, no se avergüencen cuando los entreguen porque voy a dejarlos muy gastados. Una caja de pino muy barato y algo será de mi la hierba fresca que nutrirá mi condición sensata en vez de pervivir momia grotesca”, afirma la canción. “Y el epitafio que estarán pensando por favor no una frase almibarada, se acabó la función no estén chingando, el que me vio me vio, no queda nada”.

¿Qué debes saber de Héctor Bonilla?

El actor Héctor Bonilla nació el 14 de marzo de 1939 en Ciudad de México y comenzó su carrera actoral en 1962 al debutar en la cinta “Jóvenes y Bellas” esto tras realizar sus estudios en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Dentro de sus actuaciones más recordadas se encuentra la cinta “Rojo Amanecer” de Jorge Fons en donde también participó como productor. Realizó más de 30 telenovelas, entre ellas “Viviana”, “Rosa Salvaje”, “La vida en el espejo” y “La vida en el espejo”.

Destacó en el teatro y en el doblaje, en donde tuvo la oportunidad de participar junto a su hijo Sergio Bonilla y ser dirigido por su hijo Fernando.

Respecto a su fallecimiento, Héctor Bonilla padecía de cáncer de riñón, el cual le fue detectado desde el 2019, enfermedad que finalmente causó su muerte a los 83 años.

Nota publicada en El Sol de Puebla