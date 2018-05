Rubén Blades, el apocalipsis zombi, música y sus deseos literarios

El cantautor panameño, Rubén Blades aseguró que las personas que aún no han ven la serie Fear the walking dead, se están perdiendo de una gran historia. El también actor quien continua con una participación recurrente en la cuarta temporada de la serie, que se estreno el mes pasado, con el personaje del inmigrante salvadoreño Daniel Salazar.

Así mismo, el poeta de la salsa anunció los planes de publicar un libro sobre los la inspiración que lo llevó a escribir la lirica de sus canciones. “Voy hacer inicialmente es un libro no solamente de las letras de las canciones, si no de qué fue lo que me impulsó a escribirlas, pero también tengo un libro de poesía con el que amenazo con publicar. Ese es uno de mis próximos proyectos”, comentó el ganador del Grammy en una conferencia a medios mexicanos.

En el marco de la celebración de sus 70 años, el productor continúa en constante movimiento participando en múltiples actividades de cine y televisión sin dejar de lado música. Rubén se encuentra preparando que abordan la música tradicional cubana con su alter ego Medoro Madera, un disco junto al grupo Editus.

El interprete se presentará este 16 y 17 de mayo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, como parte de su tour Rubén Blades con Roberto Delgado big band, el cual promete un recorrido por las casi 5 décadas de trayectoria artística que ha puesto a bailar al mundo con sus éxitos.

“Me sorprende que la gente misma haya quien se ha encargado de seguir promoviendo y mantener vivos temas inolvidables como Amor y control. Nosotros no teníamos ni idea de que las personas se lo habían aprendido porque casi no lo tocábamos.

"Creo que la sinceridad en las letras, el respeto y cuidado que siempre he mantenido en mi música es lo que me ha dado su respaldo. Ellos siempre han apoyado el que no me encasillo en lo mismo o en lo que se espera de mi solo por vender.