Sabino hace retumbar al Palacio de los Deportes con su Sab Hop

El cronómetro en cuenta regresiva mostrado junto al escenario del Palacio de los Deportes llegó al final, y con él, Sabino inició un concierto en el que hizo resonar su repertorio en cada rincón del recinto, que lució lleno desde minutos antes de que el artista de Guadalajara lo tomara.

La segunda de las dos fechas en el recinto de la Ciudad de México, que mostró boletos agotados desde hace unos días, comenzó con "Sab hop". Las rimas de "Pregúntale a mis ex" y "Colorin colorado" siguieron el setlist frente a un público que no dejó de acompañar al artista cantando.

"Sin lugar a dudas la mejor noche de mi vida. Los quiero muchísimo gracias por estar aquí. El Sab Hop nos reúne hoy. Esto es mágico, verte hoy aquí es mágico", dijo el rapero. "Casi no te escuché ¿Se puede más fuerte? Allí está la magia. Tenemos química tú y yo", agregó, después de una ovación que le dio la bienvenida a "Vaquerer?" y "Toda la noche".

La voz del cantante siguió fluyendo en los beats que sonaron desde los metales y percusiones de los músicos que lo acompañaron. "La magia" y "Todo se me resbala" complementaron el repertorio de la velada.

"Esta noche estás brillando como un diamante. Nunca me voy a olvidar de ti. Amor y Sab Hop", mencionó el antes de pedirle a sus fans prender las luces de sus celulares en el coro de "Ajenos".

"Cachitos" y "Diamante" pusieron a bailar a la multitud, mientras fiel al hip hop de los 80, el MC hizo sonar una grabadora antigua y de época a través del micrófono. También retumbaron en el ambiente "Ego", y "El día de tu muerte", en la que el Palacio de los Deportes se llenó de papeles pequeños cayendo desde lo alto.

"Colibrí" marcó la segunda parte del concierto, en la que Sabino cambió de vestimenta a un saco beige y una camiseta negra. "Volvernos a topar","Maripositas" y "Martes" fueron otras piezas que complacieron a los fanáticos del Sab Hop.

La presentación, celebrada en el marco de lo que el artista llamó el MISH (Mes Internacional del SabHop), prosiguió con "Ninguna me pasa", "Entero" y "Peder para ganar".

Ya en la recta final, la pista y gradas del Palacio recibieron con un fuerte grito a "Guapa! ", una ovación que se hizo más fuerte cuando Sabino hizo sonar las cuerdas de una guitarra eléctrica.

"A mí me cuestan mucho trabajo las despedidas, entonces antes de que me vaya, quiero decirte que te quiero mucho. Esta es la primera fecha que se anunció y ve nomás. La llenaste con tu luz. Hoy nos acompaña el Pablito que se miró al espejo. Me estás cumpliendo mi sueño", mencionó Sabino.

El show finalizó haciendo bailar a los asistentes con temas como "Única testigo", "Dime tú", "Contigo siempre", "Nuevequince", "Me puse pedo", "Los raros de la clase" a dueto con LNG SHOT, que regresó después de dar el show de apertura.

"Eres la razón por la que me despierto contento todas las mañanas", concluyó Sabino reiterando su agradecimiento, para después ponerle punto final al espectáculo con los éxitos "Date cuenta" y "Tú".