Sam Smith regresa a México: aquí la fecha de preventa para los boletos

Sam Smith anunció su visita a México, los próximos 12 y 14 de septiembre, en la Arena Monterrey y el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, respectivamente como parte de la gira de su próximo disco "Gloria", que se lanzará el día 27 de diciembre.

Éste es su cuarto material de estudio (en 2014 lanzó "In the lonely hour", tres años más tarde presentó "The thrill of it all" y en 2020 "Love goes").

Los primeros sencillos se han lanzado paulatinamente desde febrero del año pasado, y según el propio cantante ha expresado, se trata de un trabajo que refleja una revolución personal.

Su carrera inició gracias a la inspiración de Lady Gaga, pues fue su historia la que lo impulsó a seguir su sueño de convertirse en cantante.

Desde el lanzamiento de su primer disco tuvo un buen recibimiento, pues le valió cuatro premios Grammy, incluyendo Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum.

Posteriormente participó en el soundtrack de la película "007: Spectre" con el tema "Writing´s on the Wall", por el cual obtuvo un Globo de Oro y un Premio Oscar como Mejor Canción Original.

En su gira de "Gloria", el británico estará acompañado de la cantante canadiense Jesse Reyes, y también visitará otras ciudades como Miami, Nueva York, Toronto, San Francisco y Los Ángeles.

RSVP on the link below to get the pre-sale password and get access to limited pre-sale tickets from Wednesday 11th at 9am local. General sale tickets are available from Friday 13th, 9am local.https://t.co/Ymt8RfIwdb pic.twitter.com/fz9hm6rgLg — SAM SMITH (@samsmith) January 5, 2023

¿Cuándo es la preventa?

El propio Smith invitó a sus fans a registrarse en un sitio web para tener acceso a las preventas. En la CDMX ésta iniciará el 12 de enero, para abrir la venta general el día 13, mientras que para Monterrey arrancará el día 13, y el 14 se abre al público en general.

Este aviso llega luego de varios días de especulaciones, pues él mismo había tuiteado que en estos días daría una noticia grande para sus fans en Estados Unidos, Canadá y México.