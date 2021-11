Scott Bakula y NCIS se despiden de las pantallas

Durante la pandemia Scott Bakula recibió una llamada de los ejecutivos del canal CBS donde le decían que la serie que protagonizaba, NCIS: New Orleans, iba a terminar en su siguiente temporada, la séptima. A diferencia de las anteriores, esta no tendría más de 20 capítulos, sino 16, y la historia del agente Dwayne Pride tenía que concluir. Este lunes 29 se transmite el capítulo final a través de la señal de A&E.

“Fue muy difícil. Y para ser honestos, no esperábamos despedirnos este año, eso lo hizo más difícil todavía”, recuerda el actor en un encuentro con medios de América Latina. “Fue duro recibir esa llamada, especialmente con todos los problemas que tuvimos para trabajar durante la pandemia. Pero la cadena dijo que quería avanzar con otras series”.

Gossip Tras 10 años Christopher Meloni regresa al universo de La ley y el orden

Lo más difícil fue desprenderse del agente especial al que interpretó a lo largo de 155 episodios durante siete años. “No había terminado con él y al hacerlo ahora lo disfruté mucho. Era un desafío y todos los días esperaba ir a trabajar porque yo también era productor ejecutivo. Extraño al personal, a los compañeros y la creatividad, dentroy fuera de la pantalla”.

Con la despedida de NCIS: New Orleans, Scott Bakula considera que no sólo se va una historia, sino un formato en las series de televisión que cada vez se ve menos en pantalla, ese que se compone de temporadas largas que permiten adentrarse a los personajes de otra forma.

“Mi sentimiento sobre el futuro es que ciertamente este tipo de shows con 24 episodios por temporada van a ser algo del pasado. Como que las grandes empresas y los sitio de streaming se van a concentrar en temporadas cortas, porque ahí es donde pueden tener un público que se queda 10 o 13 episodios con ellos”, afirma.

Antes de realizar NCIS: New Orleans, Scott Bakula trabajó en Quantum leap: Viajeros en el tiempo, por la que fue nominado al Emmy cuatro veces; o en Star Trek: Enterprise, que cultivó cuatro premios Emmy.

“Pero este tipo de producciones, de 24 episodios por año, son difíciles para mantener un público que cada semana vaya a verlo. Especialmente cuando es una serie de tantos años. Y cuando trabajas en esas series largas, es difícil mantener el nivel de producción y narración. Así que este tipo de historias me parece que van a ser cosa del pasado”.

Esto no significa algo positivo o negativo para la industria de la televisión. “Lo que sí sé es que en streaming hay un montón de series cortas buenísimas que pueden condensar todo en 10 episodios y después hay que esperar ocho o nueve meses para que vuelvan. Eso es lo difícil”.

A pocos meses de que concluyó de filmar esta séptima temporada, Scott Bakula no esconde su deseo de reencontrarse con su antiguo personaje en un futuro.

“Espero que vuelva rapidito. Estuve corriendo mucho por las calles de Nueva Orleans y no sé si en diez años voy a tener la fuerza de correr tanto. Mi personaje era súper físico y yo quisiera estar en ese buen estado porque si me llegan a llamar de vuelta, me gustaría estar listo para hacerlo”, concluyó.



La séptima temporada de NCIS: New Orleans se transmite en México de lunes a viernes a las 22 horas a través del canal A&E.