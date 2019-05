Sebastián Yatra comparte su fantasía musical

Sebastián Yatra se encuentra emocionado y feliz con el resultado de su más reciente disco Fantasía, porque no sólo le ha permitido hacer duetos con gente que el admira, sino que sus canciones han logrado conectar con el público y servir para compartir problemáticas como el bullying.

Durante una firma de autógrafos, el cantautor colombiano destacó el tema que Un año, el cual interpreta junto con Reik y sobre manifestó su entusiasmo de regresar a México a presentar su álbum “estoy muy agradecido porque están escuchando estas baladas y estas historias que cuento a través de la música”, expresó.

Una canción que destaca para Sebastián Yatra dentro de este disco es En guerra ya que “es el himno mundial de la fundación del papa Francisco que también está en contra del bullying, es un tema muy fuerte y afecta mucho a nuestros niños y a la gente en general, y muchas veces ese dolor comienza con nosotros mismos”, explicó.

El cantante confesó que pese a que se burlaban de él cuando era niño debido a que le gustaba cantar o usar bufandas en las practicas de futbol, el no cree a ver sufrido de bullying debido a que “aunque se burlaran siempre me amé y me valoré, uno no se tiene que tomar las cosas personalmente.

“Muchas veces los comentarios de las personas tienen que ver más con ellos que con uno, entonces uno tiene que aprender a quererse, tener cerquita a Dios, rodearse de buenas personas”, manifestó.

Sobre la iniciativa de un partido político de prohibir el género del reguetón en un estado del país el artista opinó “creo no es sólo el reguetón, no es que un género vaya ligado específicamente a las letras machistas o a las letras hirientes, eso tiene mucho más que ver con el autor y con el intérprete, lo que cada persona decida contar y eso va muy de la mano con la educación, los valores y el respeto que uno tenga hacia los demás”.

También adelantó que pronto lanzará un tema junto con Christian Nodal “es mi cuate y es una canción espectacular, ustedes no saben lo que siento cada vez que Christian abre la boca para cantar, es algo impresionante” y consideró que grabar esta canción no fue sencillo “era un reto para mí hacerlo y conservar mi esencia y gracias a Dios lo logramos”, explicó.