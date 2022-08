Rinden homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes

La vida y obra de la actriz de la Época del Cine de Oro Mexicano, Silvia Pinal fue reconocida este lunes en el Palacio de Bellas Artes.

La diva estuvo acompañada de toda su familia, entre los que destacaron Sylvia Pasquel, organizadora del evento, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, su nieto Apolo y su bisnieta Michelle Salas, amigos e invitados especiales como Mary Paz Banquells, media hermana de Pasquel, Sergio Corona, Norma Lazareno, Ignacio López Tarso, Eric del Castillo, Luz María Aguilar, entre otros.

Te puede interesar: El secreto detrás de la pintura del set de Mujer Casos de la Vida Real

“Silvia eres un ejemplo como actriz, como mujer, como compañera; amiga no me has soltado de la mano desde que empecé mi carrera, llevo 60 años de actriz y 50 de conocerte, hemos estado tanto en las buenas, como en las malas y en las tristes, ambas recorrimos un camino doloroso por nuestras hijas.

“Hoy es día de hablar de la gloria que te mereces, eres un ejemplo para mí y aquí estás adentro en mi corazón. Gracias, Silvia Pinal, que dios te bendiga”, dijo Lazareno en entrevista a El Sol de México.

🫢 "Ya se habían tardado”, Norma Lazareno, quien debutó en la actuación al mismo tiempo que la primera actriz, agradece a Silvia Pinal por su legado.



📸 Froylán Escobar | El Sol de México pic.twitter.com/qeHPkEjISv — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 30, 2022

Minutos después de las 19:00 horas, las luces del recinto se apagaron, sólo una se mantuvo encendida, aquella que enfocaba el rostro de la actriz, que acudió con un atuendo negro, muy elegante.

El homenaje comenzó rememorando una de las películas icónicas de la actriz, Viridiana, de Luis Buñuel con la que en 1961 ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Se realizó un breve conversatorio entre la cineasta Busi Cortés y los críticos de la industria Leonardo García Tsao y José Antonio Valdés Peña.

Continuó el turno a Pasquel, que dio un breve recorrido por la trayectoria de su mamá, desde su debut como ensamble en la obra Sueño de una noche de verano, pasando por los grandes musicales de los que recrearon algunos fragmentos en vivo como ¡Qué tal, Dolly!, con Alan Estrada y Stephanie Salas, Todo se tiñe de rosa, con Fela Domínguez, Yo soy la juventud, con Bianca Marroquín y Mame, con todos los antes mencionados en el escenario.

“Tuve la gran oportunidad de ser coreógrafo de Silvia Pinal, cuando se iniciaba la televisión, eran más de 30 músicos en el foro 1 de Televisa Chapultepec, en ese programa de revista musical, yo era el coreógrafo.

“Yo le ponía bailes a la señora Silvia Pinal y cuando consideraba que ya estaba puesto el baile, Silvia me pedía que nuevamente ensayáramos”, recordó Corona, en entrevista.

“Merece 10 homenajes más”, Sergio Corona afirma que Silvia Pinal es un extraordinario ser humano y recuerda que fue el coreógrafo de la actriz en una obra de teatro.



📸 Froylán Escobar | El Sol de México pic.twitter.com/4NRLRTyRTY — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 30, 2022

En todo momento, la productora, quien recibió en 2008 el Ariel de Oro por su trayectoria y en 2009, la cuarta diosa de plata como premio a su carrera, lució sonriente, aplaudía y agradecía a su público, así como las muestras de cariño de su público.

Silvia Pinal Hidalgo cuenta con más de siete décadas de carrera, ha trabajado en más de 100 producciones. Comenzó con la comedia radiofónica titulada Dos Pesos la Dejada, a lado de Luis Manuel Pelayo.

Tiempo después conoció al director Rafael Banquells, con quien inició una relación profesional y amorosa; de ahí nació Pasquel.

En su vida amorosa le siguió Gustavo Alatriste, que fruto de su amor procreó a Viridiana Alatriste, quien falleció en 1982.

Luego, Pinal entabló un romance con el cantante Enrique Guzmán; ambos son padres de Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

Gossip Insta Homenaje Silvia

En la década de los ochenta, Pinal se desenvolvió en la política, al ser primera dama de Tlaxcala por su matrimonio con Tulio Hernández Gómez; en 1991 fungió como diputada federal del Partido Revolucionario Institucional.

En cuanto a su labor como conductora, durante dos décadas y 21 temporadas, Pinal estuvo al frente del programa Mujer, Casos de la Vida Real.

La originaria de Guaymas, Sonora, quien está próxima a cumplir 91 años el 12 de septiembre, recibió un diploma como egresada distinguida de la Escuela Nacional de Arte Teatral, otorgado por parte de la Directora General del INBAL Lucina Jiménez López.

Al finalizar, la galardonada recibió una ovación de pie y porras por parte de los asistentes.

“Yo me siento tan emocionada en este momento”, dijo Pinal, emocionada.

Honor a quien honor merece 👏



Silvia Pinal recibió una ovación de pie de parte del público asistente al Palacio de Bellas Artes y más de un minuto de aplausos. En una sola voz, el público exclamó su nombre.https://t.co/ZbQec1icBB



📸 Froylán Escobar | El Sol de México pic.twitter.com/gWmAeNuWvj — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 30, 2022

“A mi no me tocó cantar, pero quiero agradecerte por ser esa mujer que ha logrado sus sueños; gracias por darnos una vida y una familia bella, llena de disciplina, gracias por darnos tu talento, tu sangre y esa sonrisa tan bella. Felicidades madre, eres grande”, expresó La Guzmán.