Sofía Lama se integra a La Reina del Sur

La actriz Sofía Lama quien inició su carrera en el programa Disney Club, y actuó en obras de teatro como Vaselina y Las arpías, además de interpretar papeles en series como Sin senos no hay paraíso y Rosa Diamante, se acaba de incorporar a la cuarta temporada de Queen of the south, versión en inglés de la historiade Arturo Pérez Reverte, La reina del sur.

“Estoy muy feliz y orgullosa, fue una emoción muy grande ser parte de esta serie, siempre había tenido en la cabeza el querer participar en ella y se me dio y con un personaje padrísimo”, expresó.

En la nueva temporada interpreta a Emilia, quien es novia de un sicario de La reina del sur, el cual es interpretado por Alfonso Herrera. “Ella lo sigue porque es una mujer inocente, pero a veces se pone la venda en los ojos porque es un hombre que ama con todo su corazón, ella piensa que las cosas van a cambiar, pero nada va a salir bien”, adelantó.

Otro de sus trabajos más recientes fue El secreto de Selena, donde hizo el papel de la periodista María Celeste Arrarás.

“Es el proyecto más importante que he hecho en mi carrera, es la primera vez que me dan la oportunidad de hacer un protagónico, y en una serie biográfica, ahí sí me enfrenté a muchos retos, tienes que respetar a un personaje como en mi caso lo fue el de María Celeste, que es una persona muy querida y yo tenía la responsabilidad de que la gente me aceptara”, dijo.

Finalmente habló sobre las oportunidades que se le están dando a los actores latinos en EU, pese a las reformas migratorias y al racismo .

“Por fin se está abriendo el mercado para nosotros, nos podrán poner más complicados los procesos migratorios, pero como actores, seguimos consiguiendo lo que queremos en Estados Unidos".