Sofía Vergara apuesta por la producción

Sofía Vergara va rumbo a cumplir 50 años con la satisfacción de haber incursionado en varias facetas del entretenimiento. Empezó como modelo en su natal Barranquilla, Colombia y ahora es una actriz y conductora consolidada en Estados Unidos.

“(He vivido) felicidades, mucho trabajo, momentos malos y algunas decepciones”, relata la actriz, que se hizo famosa a nivel mundial con el personaje de Gloria Delgado-Prichett en la serie de comedia Modern family.

Gossip Sofía Vergara será Griselda Blanco, la Viuda Negra del narco

En su carrera se siente satisfecha, sobre todo porque a partir de su empresa productora, Latin World Entertainment, ha logrado ampliar voces latinas a través de series como Maradona: Sueño bendito o Griselda, su siguiente proyecto que llegará a Netflix y donde interpretará a la madrina de la cocaína Griselda Blanco.

“Llegando a los 50 creo que no hay nada que me falte por hacer en lo profesional. Me encanta el negocio del entretenimiento que ahora me parece muy importante; lo vimos durante la pandemia que la gente vio películas y televisión, algo que no nos dimos cuenta que estaba ahí. Y Koati es parte de esas ganas de hacer algo diferente y demostrar a los latinos que podemos sacar adelante proyectos que no son fáciles”, reconoce.

Sofía Vergara puede presumir lo que pocas, su marcado acento al hablar inglés le dio un sello que la distingue, nominada en cuatro ocasiones al Emmy por Modern family, fue jurado de America’s got talent y en 2020 se convirtió en la actriz mejor pagada del mundo, por encima de Angelina Jolie o Meryl Streep.

Pero nada de eso la ha distanciado de sus raíces, por eso cuando recibió el guion de Koati, película animada ambientada en la selva amazónica, Vergara no sólo aceptó participar como la voz de la serpiente villana Zaina, sino que también se involucró como productora del filme.

Sofia Vergara dará un giro a su carrera con este personaje. | Foto: Reuters

“Los guionistas habían hecho un trabajo lindísimo para recrear esta vida de los animales, algo muy exótico que el mundo realmente no ha visto de la manera en que la mostramos aquí”, responde la actriz a El Sol de México.

Este proyecto le parecía una opción para acercar y mostrar a los niños que han vivido toda su infancia en Estados Unidos, la naturaleza de sus raíces. Pero también “una oportunidad de usar talento latino en la película, de darle trabajo a todo este talento espectacular que muchas veces no podemos utilizar”.

Koati sigue la historia del coatí Nachi, la mariposa monarca llamada Xochi y Pako, una hiperactiva rana de cristal. Los tres se unen en un viaje para defender su tierra de la villana serpiente de coral Zaina.

Dirigida por Rodrigo Pérez-Castro (quien previamente trabajó en el departamento de arte de El libro de la vida o Río 2), la animación tiene para su doblaje en español la participación de la nominada al Oscar, Adriana Barraza, y los cantantes De La Ghetto, Eva Luna Montaner y Sebastián Villalobos. Además de contar con la música y la producción de Marc Anthony.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Tuvimos la suerte de que otro latino muy importante como Marc se enamoró de la película e hizo una banda sonora tan sensacional que siento que será una de las partes que más les va a gustar a los papás, porque su música emociona y dan ganas de bailar”.

Para Sofía Vergara, un proyecto como Koati es una oportunidad para refrendar el vínculo y la fortaleza de la comunidad latina en Estados Unidos. “Es súper importante porque es un proyecto de latinos para latinos. Comenzando por actores, cantantes, los escritores y todo el grupo de producción. Me parece necesario que nos reunamos todos para sacar adelante proyectos así. Ojalá le vaya bien para tener más chance de hacer más cosas así”.